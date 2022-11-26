В МИД РФ назвали скончавшегося Макея другом России 27 ноября 2022 в 14:01 Размер текста - 17 + Министерство иностранных дел России выразило свою скорбь в связи с кончиной Макея Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Скончавшийся министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей был настоящим другом России. Так о Макее отозвался российский МИД. «Владимир Владимирович Макей был истинным другом России, который внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества. Интеграционное строительство Союзного государства, укрепление связей между братскими народами России и Беларуси», — говорится в заявлении министерства в связи со скоропостижной кончиной Макея. В сообщении отметили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров направил супруге своего коллеги телеграмму с соболезнованиями. На сайте министерства уточнили, что в связи с кончиной главы МИД Беларуси Лавров перенес свой рабочий визит в республику. Владимир Макей скончался 26 ноября. Ему было 64 года. Он занимал пост министра иностранных дел Беларуси более десяти лет, сообщают « Невские новости ». Скончавшийся министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей был настоящим другом России. Так о Макее отозвался российский МИД. «Владимир Владимирович Макей был истинным другом России, который внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества. Интеграционное строительство Союзного государства, укрепление связей между братскими народами России и Беларуси», — говорится в заявлении министерства в связи со скоропостижной кончиной Макея. В сообщении отметили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров направил супруге своего коллеги телеграмму с соболезнованиями. На сайте министерства уточнили, что в связи с кончиной главы МИД Беларуси Лавров перенес свой рабочий визит в республику. Владимир Макей скончался 26 ноября. Ему было 64 года. Он занимал пост министра иностранных дел Беларуси более десяти лет, сообщают «Невские новости». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям