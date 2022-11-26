Умер глава МИД Беларуси

Глава МИД Беларуси Владимир Макей скоропостижно скончался
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Скоропостижно скончался глава МИД Белоруссии Владимир Макей Фото:

Скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Об этом пишет белорусской издание «Белта».

«Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей», — приводит издание заявление пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза. Причины смерти не уточняются.

Макею было 64 года. Он занимал пост министра иностранных дел с августа 2012 года. До этого возглавлял администрацию президента Беларуси.

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Скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Об этом пишет белорусской издание «Белта». «Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей», — приводит издание заявление пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза. Причины смерти не уточняются. Макею было 64 года. Он занимал пост министра иностранных дел с августа 2012 года. До этого возглавлял администрацию президента Беларуси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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