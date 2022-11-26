Умер глава МИД Беларуси

Скоропостижно скончался глава МИД Белоруссии Владимир МакейФото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Об этом пишет белорусской издание «Белта».
«Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей», — приводит издание заявление пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза. Причины смерти не уточняются.
Макею было 64 года. Он занимал пост министра иностранных дел с августа 2012 года. До этого возглавлял администрацию президента Беларуси.
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Скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Об этом пишет белорусской издание «Белта». «Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей», — приводит издание заявление пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза. Причины смерти не уточняются. Макею было 64 года. Он занимал пост министра иностранных дел с августа 2012 года. До этого возглавлял администрацию президента Беларуси.