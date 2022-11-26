Умер глава МИД Беларуси

Глава МИД Беларуси Владимир Макей скоропостижно скончался

26 ноября 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Скоропостижно скончался глава МИД Белоруссии Владимир Макей Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС Скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Об этом пишет белорусской издание «Белта». «Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей», — приводит издание заявление пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза. Причины смерти не уточняются. Макею было 64 года. Он занимал пост министра иностранных дел с августа 2012 года. До этого возглавлял администрацию президента Беларуси.

Скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Об этом пишет белорусской издание «Белта». «Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей», — приводит издание заявление пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза. Причины смерти не уточняются. Макею было 64 года. Он занимал пост министра иностранных дел с августа 2012 года. До этого возглавлял администрацию президента Беларуси.