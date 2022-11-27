Reuters: Украина ждет выхода ВС РФ с территории Запорожской АЭС

27 ноября 2022 в 22:44 Размер текста - 17 +

На Украине предполагают, что Россия может покинуть территорию Запорожской АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска могут покинуть Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом пишет Reuters, ссылаясь на слова главы украинского предприятия «Энергоатом» Петра Котина. «В последние недели мы фактически получаем информацию о том, что появились признаки того, будто они [солдаты РФ], возможно, готовятся покинуть [территорию электростанцию]», — пишет агентство, со ссылкой на Котина. Свои заявления глава «Энергоатома» сделал в эфире национального телевидения. При этом на вопрос, не рано ли делать подобные предположения, Котин ответил, что «слишком рано». URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию в Минобороны РФ. Ответ ожидается. ВСУ неоднократно обстреливали атомную станцию (ЗАЭС) в ходе спецоперации России. Из-за этого в Энергодар приезжала с проверкой делегация МАГАТЭ. При этом они не стали обвинять украинскую сторону в создании ядерной угрозы.

Российские войска могут покинуть Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом пишет Reuters, ссылаясь на слова главы украинского предприятия «Энергоатом» Петра Котина. «В последние недели мы фактически получаем информацию о том, что появились признаки того, будто они [солдаты РФ], возможно, готовятся покинуть [территорию электростанцию]», — пишет агентство, со ссылкой на Котина. Свои заявления глава «Энергоатома» сделал в эфире национального телевидения. При этом на вопрос, не рано ли делать подобные предположения, Котин ответил, что «слишком рано». URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию в Минобороны РФ. Ответ ожидается. ВСУ неоднократно обстреливали атомную станцию (ЗАЭС) в ходе спецоперации России. Из-за этого в Энергодар приезжала с проверкой делегация МАГАТЭ. При этом они не стали обвинять украинскую сторону в создании ядерной угрозы.