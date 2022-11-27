WP: Германия отказывает Киеву в помощи из-за усталости от украинских беженцев

28 ноября 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Британские профессоры: жители Германии устали от беженцев с Украины Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Германии теряют энтузиазм в помощи украинским беженцам, так как изрядно устали от них. Об этом говорится в исследовании, которое было проведено британскими профессорами в период с 14 сентября по 6 октября. «Немцы теряют энтузиазм в отношении приема большего количества украинцев. Это может иметь серьезные последствия в ближайшие месяцы, так как продолжающаяся российская спецоперация, скорее всего, заставит больше украинцев бежать в европейские страны, что может еще больше ослабить поддержку Украины», — пишут авторы статьи The Washington Post . Согласно опросу, проведенному научными сотрудниками, большинство немцев — 91% выразили «хоть какую-то симпатию к украинцам». При этом 54% респондентов считают, что их страна делает достаточно (37%) или слишком много (17%), чтобы помочь Украине и ее беженцам. Кроме того, менее 40% поддерживают какую-либо поставку оружия Украины и принятие большого числа беженцев. Решительная поддержка принятия Украины в НАТО составляет всего 26%. «Другими словами, немецкая поддержка увеличения военной или гуманитарной помощи является прохладной», — сделали вывод эксперты. Ранее министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес говорила о том, что украинские беженцы загнали жителей ФРГ в «стрессовую ситуацию». При этом мэр города Лейпциг Буркхард Юнг высказал предположение о том, что число украинских беженцев может резко увеличится этой зимой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Германии теряют энтузиазм в помощи украинским беженцам, так как изрядно устали от них. Об этом говорится в исследовании, которое было проведено британскими профессорами в период с 14 сентября по 6 октября. «Немцы теряют энтузиазм в отношении приема большего количества украинцев. Это может иметь серьезные последствия в ближайшие месяцы, так как продолжающаяся российская спецоперация, скорее всего, заставит больше украинцев бежать в европейские страны, что может еще больше ослабить поддержку Украины», — пишут авторы статьи The Washington Post. Согласно опросу, проведенному научными сотрудниками, большинство немцев — 91% выразили «хоть какую-то симпатию к украинцам». При этом 54% респондентов считают, что их страна делает достаточно (37%) или слишком много (17%), чтобы помочь Украине и ее беженцам. Кроме того, менее 40% поддерживают какую-либо поставку оружия Украины и принятие большого числа беженцев. Решительная поддержка принятия Украины в НАТО составляет всего 26%. «Другими словами, немецкая поддержка увеличения военной или гуманитарной помощи является прохладной», — сделали вывод эксперты. Ранее министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес говорила о том, что украинские беженцы загнали жителей ФРГ в «стрессовую ситуацию». При этом мэр города Лейпциг Буркхард Юнг высказал предположение о том, что число украинских беженцев может резко увеличится этой зимой.