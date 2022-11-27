В Германии раскрыли, как США готовили Киев к конфликту с Россией

Экс-председатель СДПГ Лафонтен: США подготавливали Украину к конфликту с 2014 года

28 ноября 2022 в 09:15 Размер текста - 17 +

США подпитывают конфликт на Украине еще с «Евромайдана», заявил Лафонтен Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США активно подпитывают противостояние России и Украины еще с 2014 года, со времен «Евромайдана». Именно с этой целью они вооружали Украину, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен. «Конфликт на Украине начался в 2014 году, после „Евромайдана“, и США с того момента активно его подпитывают», — приводит слова Лафонтена Deutsche Wirtschafts Nachrichten . Он добавил, что с того момента Запад вооружал Украину, подготавливая ее к противостоянию с Россией. По его словам, политики и крупные СМИ Запада намеренно игнорируют эту предысторию. Экс-председатель СДПГ сказал, что Соединенные Штаты смогли добиться ухудшения отношений Евросоюза и России. Теперь США имеют возможность определять политику государств ЕС. «Они продают свой грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает», — отметил собеседник издания. С другой стороны, как отметил политик, Вашингтону не удалось в полной мере осуществить свои планы против России. «Оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем. К тому же антироссийские санкции обернулись для Запада бумерангом», — заключил Лафонтен. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация киевского режима. Председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки АФРОКОМ Игорь Морозов заявил, что Запад извлекает выгоду из этого затяжного конфликта, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США активно подпитывают противостояние России и Украины еще с 2014 года, со времен «Евромайдана». Именно с этой целью они вооружали Украину, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен. «Конфликт на Украине начался в 2014 году, после „Евромайдана“, и США с того момента активно его подпитывают», — приводит слова Лафонтена Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Он добавил, что с того момента Запад вооружал Украину, подготавливая ее к противостоянию с Россией. По его словам, политики и крупные СМИ Запада намеренно игнорируют эту предысторию. Экс-председатель СДПГ сказал, что Соединенные Штаты смогли добиться ухудшения отношений Евросоюза и России. Теперь США имеют возможность определять политику государств ЕС. «Они продают свой грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает», — отметил собеседник издания. С другой стороны, как отметил политик, Вашингтону не удалось в полной мере осуществить свои планы против России. «Оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем. К тому же антироссийские санкции обернулись для Запада бумерангом», — заключил Лафонтен. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация киевского режима. Председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки АФРОКОМ Игорь Морозов заявил, что Запад извлекает выгоду из этого затяжного конфликта, передает RT.