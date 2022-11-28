Экс-главред URA.RU Иван Некрасов стал новым деканом журфака УрФУ

Иван Некрасов пообещал наполнить эндаумент-фонд журфака на сумму до 3 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Новым директором департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета стал бывший главный редактор информационного агентства URA.RU Иван Некрасов. На выборах за него проголосовало большинство, также его поддержала отборочная комиссия. Итоговое решение опубликовала пресс-служба УрФУ в официальном telegram-канале.

«Директором департамента „Факультет журналистики“ назначен экс-главред „Ура.ру“ Иван Некрасов, — проект приказа», — говорится в сообщении УрФУ. Приказ подписал ректор Виктор Кокшаров.

Иван Некрасов окончил факультет журналистики в 2011 году. С 2016-го занимал пост главного редактора URA.RU, а также в течение двух последних лет параллельно преподавал в УрФУ. За шесть лет во главе URA.RU Некрасов вывел агентство в число самых популярных СМИ Рунета.

Ранее URA.RU сообщало, что за пост директора департамента боролись четыре кандидата. Помимо Некрасова в выборах участвовали доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий Елизавета Голоусова, руководитель пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максим Кассандров и руководитель образовательной программы «Журналистика» Любовь Третьякова.

23 ноября они представили свои программы развития журфака перед участниками голосования, а после каждый смог оценить кандидата по четырем критериям и выставить баллы. Процесс подсчета голосов проходил в закрытом формате. Ни кандидатов, ни их представителей не пустили на процедуру.

Больше всего голосов набрал Иван Некрасов, но отборочная комиссия сначала поддержала Максима Кассандрова. Это стало неожиданностью. В предыдущие годы на выборах деканов комиссия выборщиков никогда не оппонировала мнению зала и поддерживала того же кандидата, что и общественность.