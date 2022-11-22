В УрФУ прошли выборы декана журфака

В УрФУ подвели итоги выборов декана факультета журналистики Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Уральском федеральном университете прошли выборы директора департамента «Факультет журналистики» Уральского гуманитарного института (УГИ). Участникам выборов предложили оценить кандидатов по нескольким критериям, победителя объявят после подсчета голосов до 10:00 часов 24 ноября, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Зал был полным, присутствовали не только студенты, но и выпускники прошлых лет. На входе раздавали бюллетени — один экземпляр в руки. Нужно было оценить кандидатов по нескольким критериям: профессионализм, управленческие качества, программа развития, личный выбор претендента. Максимум можно было поставить пять баллов, минимум — один», — поделился корреспондент.

На пост директора департамента «Факультет журналистики» претендуют четыре человека: доцент кафедры зарубежной журналистики Елизавета Голоусова, руководитель пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максим Кассандров, руководитель образовательной программы «Журналистика» Любовь Третьякова и бывший шеф-редактор информационного агентства URA.RU Иван Некрасов. У каждого было 10 минут на презентацию программы, а затем еще 15 минут для ответов на вопросы аудитории.

Самая длинная очередь к микрофону выстроилась после выступления Некрасова, который, в том числе, предложил создать эндаумент-фонд и даже назвал конкретную дату и сумму привлекаемых инвестиций — три миллиона рублей к первому марта 2023 года.

Не меньший ажиотаж вызвало появление еще одного кандидата — преподавателя Любови Третьяковой, которая долгие годы преподает на журфаке. Она в том числе предложила создать научную школу на базе журфака.

После выступления кандидатов участники голосования сдали бюллетени. Теперь комиссии предстоит посчитать средний балл каждого. Победителя объявят после подсчета голосов, результаты опубликуют на сайте УрФУ до 10:00 часов 24 ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что на конкурс планировали подать документы пять кандидатов. Среди них числились Максим Кассандров, Любовь Третьякова, Иван Некрасов, а также главный редактор «Областной газеты» Антон Стуликов и доценты журфака УрФУ супруги Сумские — Анна или Павел.

Предыдущий глава департамента покинул пост третьего октября по личным причинам, заявив, что планирует развиваться вне университета. Сейчас временно исполняющей обязанности главы департамента стала Татьяна Рябова.