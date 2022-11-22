В УрФУ засекретили подсчет голосов на выборах декана журфака

В УрФУ закрыли процесс подсчета голосов на выборах декана журфака Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Уральском федеральном университете (УрФУ) процесс подсчета голосов на выборах директора департамента «Факультета журналистики» проходит в закрытом формате. Об этом URA.RU рассказали студенты вуза. Данную информацию также подтвердил один из кандидатов на пост руководителя департамента, бывший шеф-редактор информационного агентства URA.RU Иван Некрасов.

«Да, я спросил у Аллы Леонидовны Менщиковой, главы департамента управления персонала УрФУ, могу ли я или мой представитель находиться в актовом зале при подсчете голосов. Она отказала», — поделился Некрасов.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УрФУ. «Положение о защитах не предполагает присутствие кандидатов или их представителей во время подсчетов результатов анкетирования. Обращаю также внимание, что они не являются решающими для определения директора — голосует и отборочная комиссия, куда входят представители гуманитарного института, ректората и индустрии», — сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно уставу УрФУ (есть в распоряжении редакции), процедура выборов декана определяется локальным актом университета. URA.RU запросили акт, но на момент публикации документ не предоставили.

Редакция URA.RU попыталась связаться с первым проректором УрФУ Дмитрием Бугровым. На звонок корреспондента он не ответил.

Ранее агентство писало, что сегодня прошли выборы на пост директора «Факультета журналистики» УрФУ. Каждый претендент на должность предоставил свою программу развития факультета. Все присутствовавшие на презентациях кандидатов на входе получили бюллетень, в которой оценили программы претендентов на должность по нескольким критериям. По окончанию голосования бюллетени сдали для подсчета голосов.