Украинцы рискуют остаться без хлеба из-за отключений электричества

28 ноября 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Перебои в электричестве серьезно влияют на процесс приготовления хлеба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Периодические перебои и отключения электроэнергии в столице Украины Киеве могут привести к тому, что жители могут остаться без хлебобулочной продукции, приготовление которой в таких условиях становится невероятно трудным. Об этом сообщил первый вице-президент «Всеукраинской ассоциации пекарей» Юрий Дученко. «Процесс выпечки хлеба непрерывен, и во время действия графика стабилизационных или аварийных отключений мы не сможем обеспечить технологию», — цитирует Дученко РИА Новости. Он добавил, что прерывание приготовления на любом из этапов может привести к отправлению в утилизацию всей партии хлеба. Для более стабильной работы хлебозаводам придется потратиться на приобретение генераторов, которые обойдутся в 30-50 тысяч евро. Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев готовиться к тому, что, возможно, придется остаться без электричества до самой весны. Он не исключил варианта эвакуации жителей в пригороды столицы, передает RT. Украинские власти начинают работу по налаживанию будущих поставок электричества из Европы, сообщает «Национальная служба новостей».

Периодические перебои и отключения электроэнергии в столице Украины Киеве могут привести к тому, что жители могут остаться без хлебобулочной продукции, приготовление которой в таких условиях становится невероятно трудным. Об этом сообщил первый вице-президент «Всеукраинской ассоциации пекарей» Юрий Дученко. «Процесс выпечки хлеба непрерывен, и во время действия графика стабилизационных или аварийных отключений мы не сможем обеспечить технологию», — цитирует Дученко РИА Новости. Он добавил, что прерывание приготовления на любом из этапов может привести к отправлению в утилизацию всей партии хлеба. Для более стабильной работы хлебозаводам придется потратиться на приобретение генераторов, которые обойдутся в 30-50 тысяч евро. Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев готовиться к тому, что, возможно, придется остаться без электричества до самой весны. Он не исключил варианта эвакуации жителей в пригороды столицы, передает RT. Украинские власти начинают работу по налаживанию будущих поставок электричества из Европы, сообщает «Национальная служба новостей».