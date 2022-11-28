Кличко предупредил украинцев об отключении света до весны

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Евромайдан. Киев, кличко виталий, яценюк арсений
Украина старается восстановить все максимально быстро, чтобы перейти на непрерывную поставку электричества, заявил Виталий Кличко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевляне должны быть готовы к отключению света до весны. Об этом заявил глава города Виталий Кличко.

«Мы стараемся восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов и чтобы потом перейти на бесперебойную поставку электричества. Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны», — приводит слова Кличко издание «РБК Украина».

Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по критической структуре Украины 10 октября. Перебои с электричеством на всей территории Украины начались после ударов российской армии по системам энергетики страны. Politico сообщает, что обстановка на Украине на фоне отключения в городе электричества напоминает апокалипсис. Также Кличко заявил об экстренных отключениях света по всей Украине в связи с решением компании «Укрэнерго», напоминает RT.

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Киевляне должны быть готовы к отключению света до весны. Об этом заявил глава города Виталий Кличко. «Мы стараемся восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов и чтобы потом перейти на бесперебойную поставку электричества. Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны», — приводит слова Кличко издание «РБК Украина». Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по критической структуре Украины 10 октября. Перебои с электричеством на всей территории Украины начались после ударов российской армии по системам энергетики страны. Politico сообщает, что обстановка на Украине на фоне отключения в городе электричества напоминает апокалипсис. Также Кличко заявил об экстренных отключениях света по всей Украине в связи с решением компании «Укрэнерго», напоминает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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