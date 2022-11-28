Кличко предупредил украинцев об отключении света до весны

28 ноября 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Украина старается восстановить все максимально быстро, чтобы перейти на непрерывную поставку электричества, заявил Виталий Кличко Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевляне должны быть готовы к отключению света до весны. Об этом заявил глава города Виталий Кличко. «Мы стараемся восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов и чтобы потом перейти на бесперебойную поставку электричества. Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны», — приводит слова Кличко издание «РБК Украина». Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по критической структуре Украины 10 октября. Перебои с электричеством на всей территории Украины начались после ударов российской армии по системам энергетики страны. Politico сообщает, что обстановка на Украине на фоне отключения в городе электричества напоминает апокалипсис. Также Кличко заявил об экстренных отключениях света по всей Украине в связи с решением компании «Укрэнерго», напоминает RT.

Киевляне должны быть готовы к отключению света до весны. Об этом заявил глава города Виталий Кличко. «Мы стараемся восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов и чтобы потом перейти на бесперебойную поставку электричества. Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны», — приводит слова Кличко издание «РБК Украина». Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по критической структуре Украины 10 октября. Перебои с электричеством на всей территории Украины начались после ударов российской армии по системам энергетики страны. Politico сообщает, что обстановка на Украине на фоне отключения в городе электричества напоминает апокалипсис. Также Кличко заявил об экстренных отключениях света по всей Украине в связи с решением компании «Укрэнерго», напоминает RT.