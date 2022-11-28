Китайские ученые нашли у летучих мышей пять новых вирусов

Группа китайских ученых в организме летучих мышей отыскали пять новых вирусов, которые близки по характеристикам к коронавирусу и имеют склонность передаваться человеку. Об этом сообщается в данных исследования.
«Мы идентифицировали пять видов вирусов в организме летучих мышей», — передает данные исследования РИА Новости. Там подчеркнули, что обнаруженные вирусы являются патогенными и склонны передаваться человеку. Среди пяти вирусов наиболее похожим на COVID-19 является BtSY2, которые имеет возможность фиксироваться на клетках человека.
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Группа китайских ученых в организме летучих мышей отыскали пять новых вирусов, которые близки по характеристикам к коронавирусу и имеют склонность передаваться человеку. Об этом сообщается в данных исследования. «Мы идентифицировали пять видов вирусов в организме летучих мышей», — передает данные исследования РИА Новости. Там подчеркнули, что обнаруженные вирусы являются патогенными и склонны передаваться человеку. Среди пяти вирусов наиболее похожим на COVID-19 является BtSY2, которые имеет возможность фиксироваться на клетках человека. Ранее в Минобороны РФ рассказали о создании в США на базе «Омикрона» нового вида штамма коронавируса с 80% риском смертности. Также начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о повышении потенциала США в военно-биологической сфере, передает RT.