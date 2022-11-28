Вахтовикам в ХМАО готовы платить 300 тысяч рублей за заготовку леса

29 ноября 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

Работодатель ищет операторов с опытом работы и знанием технической части (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нягани (ХМАО) ищут операторов на лесозаготовительную технику. Работодатель обещает зарплату до 300 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте Avito. «В организацию по лесозаготовке требуются операторы на харвестер John DEERE 2154D, и на форвардер John DEERE 1510G, техника в отличном состоянии. Зарплата от 150 до 300 тысяч рублей», — сообщается в объявлении. Работодатель ищет ответственных сотрудников с опытом работы от трех лет и знанием технической части. Проезд для будущих работников оплачивается. В условиях также указаны суточные выплаты в размере 400 рублей, оплата переездов и ремонта. Зарплата будет выплачиваться два раза в месяц. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе требуются операторы на лесозаготовку на Бахиловском месторождении. Работодатель обещает платить от 500 до 800 тысяч рублей. Работодатель ищет ответственных сотрудников с опытом работы от трех лет и знанием технической части avito.ru

В Нягани (ХМАО) ищут операторов на лесозаготовительную технику. Работодатель обещает зарплату до 300 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте Avito. «В организацию по лесозаготовке требуются операторы на харвестер John DEERE 2154D, и на форвардер John DEERE 1510G, техника в отличном состоянии. Зарплата от 150 до 300 тысяч рублей», — сообщается в объявлении. Работодатель ищет ответственных сотрудников с опытом работы от трех лет и знанием технической части. Проезд для будущих работников оплачивается. В условиях также указаны суточные выплаты в размере 400 рублей, оплата переездов и ремонта. Зарплата будет выплачиваться два раза в месяц. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе требуются операторы на лесозаготовку на Бахиловском месторождении. Работодатель обещает платить от 500 до 800 тысяч рублей.