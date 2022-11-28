28 ноября 2022
27 ноября 2022
26 ноября 2022

Вахтовикам в ХМАО готовы платить 300 тысяч рублей за заготовку леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, лесозаготовка, лесовоз, заготовка леса, снегопад
Работодатель ищет операторов с опытом работы и знанием технической части (фото из архива) Фото:

В Нягани (ХМАО) ищут операторов на лесозаготовительную технику. Работодатель обещает зарплату до 300 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте Avito.

«В организацию по лесозаготовке требуются операторы на харвестер John DEERE 2154D, и на форвардер John DEERE 1510G, техника в отличном состоянии. Зарплата от 150 до 300 тысяч рублей», — сообщается в объявлении.

Работодатель ищет ответственных сотрудников с опытом работы от трех лет и знанием технической части. Проезд для будущих работников оплачивается. В условиях также указаны суточные выплаты в размере 400 рублей, оплата переездов и ремонта. Зарплата будет выплачиваться два раза в месяц.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе требуются операторы на лесозаготовку на Бахиловском месторождении. Работодатель обещает платить от 500 до 800 тысяч рублей.

Работодатель ищет ответственных сотрудников с опытом работы от трех лет и знанием технической части

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В Нягани (ХМАО) ищут операторов на лесозаготовительную технику. Работодатель обещает зарплату до 300 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте Avito. «В организацию по лесозаготовке требуются операторы на харвестер John DEERE 2154D, и на форвардер John DEERE 1510G, техника в отличном состоянии. Зарплата от 150 до 300 тысяч рублей», — сообщается в объявлении. Работодатель ищет ответственных сотрудников с опытом работы от трех лет и знанием технической части. Проезд для будущих работников оплачивается. В условиях также указаны суточные выплаты в размере 400 рублей, оплата переездов и ремонта. Зарплата будет выплачиваться два раза в месяц. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе требуются операторы на лесозаготовку на Бахиловском месторождении. Работодатель обещает платить от 500 до 800 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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