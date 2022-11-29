Токаев ездил к Путину обсуждать создание нового альянса

Путин обсудил с Токаевым создание «тройственного газового союза»

29 ноября 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

В Кремле прошли переговоры между Токаевым и Путиным, сообщил Желдибай Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал к президенту России Владимру Путину в Кремль для переговоров по созданию «тройственного газового союза». Об этом заявил пресс-секретарь президента Казахстана Желдибай Руслан Султанулы. «В ходе осуществившегося в Кремле переговоров президентов Казахстана и России обсуждалось создание нового альянса в составе России, Казахстана и Узбекистана», — написал Желдибай у себя в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он добавил, что его цель сконцентрирована на координации транспортировки российского газа через территорию Казахстана и Узбекистана. Ранее сообщалось, что Токаев официально переизбрался на второй президентский срок. После этого Токаев прилетел на переговоры к Путину. Для президента Казахстана это первая зарубежная поездка после президентских выборов, напоминает RT.

Президент республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал к президенту России Владимру Путину в Кремль для переговоров по созданию «тройственного газового союза». Об этом заявил пресс-секретарь президента Казахстана Желдибай Руслан Султанулы. «В ходе осуществившегося в Кремле переговоров президентов Казахстана и России обсуждалось создание нового альянса в составе России, Казахстана и Узбекистана», — написал Желдибай у себя в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он добавил, что его цель сконцентрирована на координации транспортировки российского газа через территорию Казахстана и Узбекистана. Ранее сообщалось, что Токаев официально переизбрался на второй президентский срок. После этого Токаев прилетел на переговоры к Путину. Для президента Казахстана это первая зарубежная поездка после президентских выборов, напоминает RT.