Токаев ездил к Путину обсуждать создание нового альянса

Президент республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал к президенту России Владимру Путину в Кремль для переговоров по созданию «тройственного газового союза». Об этом заявил пресс-секретарь президента Казахстана Желдибай Руслан Султанулы.
«В ходе осуществившегося в Кремле переговоров президентов Казахстана и России обсуждалось создание нового альянса в составе России, Казахстана и Узбекистана», — написал Желдибай у себя в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он добавил, что его цель сконцентрирована на координации транспортировки российского газа через территорию Казахстана и Узбекистана.
Ранее сообщалось, что Токаев официально переизбрался на второй президентский срок. После этого Токаев прилетел на переговоры к Путину. Для президента Казахстана это первая зарубежная поездка после президентских выборов, напоминает RT.
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Президент республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал к президенту России Владимру Путину в Кремль для переговоров по созданию «тройственного газового союза». Об этом заявил пресс-секретарь президента Казахстана Желдибай Руслан Султанулы. «В ходе осуществившегося в Кремле переговоров президентов Казахстана и России обсуждалось создание нового альянса в составе России, Казахстана и Узбекистана», — написал Желдибай у себя в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он добавил, что его цель сконцентрирована на координации транспортировки российского газа через территорию Казахстана и Узбекистана. Ранее сообщалось, что Токаев официально переизбрался на второй президентский срок. После этого Токаев прилетел на переговоры к Путину. Для президента Казахстана это первая зарубежная поездка после президентских выборов, напоминает RT.