Токаев официально стал президентом Казахстана

Токаев победил на досрочных выборах президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально переизбрался на второй президентский срок. Он будет главой республики на протяжении следующих семи лет.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — сказал Токаев в ходе официальной церемонии инаугурации. Ее трансляцию ведет youtube-канал «Атамекен Бизнес Новости».

В Казахстане с 20 ноября проходили досрочные выборы президента, инициированные самим Токаевым. Согласно его указу, следующий семилетний президентский срок станет для него последним. У Токаева не будет права переизбрания.