Токаев официально стал президентом Казахстана

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, токаев касым-жомарт
Токаев победил на досрочных выборах президента Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально переизбрался на второй президентский срок. Он будет главой республики на протяжении следующих семи лет.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — сказал Токаев в ходе официальной церемонии инаугурации. Ее трансляцию ведет youtube-канал «Атамекен Бизнес Новости».

В Казахстане с 20 ноября проходили досрочные выборы президента, инициированные самим Токаевым. Согласно его указу, следующий семилетний президентский срок станет для него последним. У Токаева не будет права переизбрания.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально переизбрался на второй президентский срок. Он будет главой республики на протяжении следующих семи лет. «Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — сказал Токаев в ходе официальной церемонии инаугурации. Ее трансляцию ведет youtube-канал «Атамекен Бизнес Новости». В Казахстане с 20 ноября проходили досрочные выборы президента, инициированные самим Токаевым. Согласно его указу, следующий семилетний президентский срок станет для него последним. У Токаева не будет права переизбрания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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