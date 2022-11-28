Воспитателя элитного детского сада Екатеринбурга обвинили в избиении ребенка

Екатеринбурженка заявила об избиении ребенка в детском саду «Согласие»

29 ноября 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

По словам екатеринбурженки, об инциденте она узнала от знакомых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Воспитательница детского сада «Согласие» в Екатеринбурге, по словам очевидцев, ударила одну из воспитанниц рукой наотмашь. Об этом сообщила мама избитой. «Ранее воспитательница в фотоотчетах показывала синяки и говорила, что дочь ударилась, например, о шкафчик. <…> Но когда мы посмотрели видео, то решили обратиться в правоохранительные органы», — рассказала женщина порталу Е1. Она уверена, что воспитательница ударила ребенка рукой наотмашь. По словам женщины, инцидент попал на видео, на котором ребенок падает после удара. Также екатеринбурженка рассказала, что одного из детей уже забрали из группы, испугавшись за его судьбу. Представитель детского сада пообещал корреспонденту URA.RU прокомментировать ситуацию позднее. Агентство обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Ранее сообщений о данном инциденте в полицию не поступало. Опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции №5. По ней будет проведена проверка. По результатам разбирательства правоохранители примут обоснованное решение», — сообщили в ведомстве. Также направлен запрос в департамент информполитики региона.

Воспитательница детского сада «Согласие» в Екатеринбурге, по словам очевидцев, ударила одну из воспитанниц рукой наотмашь. Об этом сообщила мама избитой. «Ранее воспитательница в фотоотчетах показывала синяки и говорила, что дочь ударилась, например, о шкафчик. <…> Но когда мы посмотрели видео, то решили обратиться в правоохранительные органы», — рассказала женщина порталу Е1. Она уверена, что воспитательница ударила ребенка рукой наотмашь. По словам женщины, инцидент попал на видео, на котором ребенок падает после удара. Также екатеринбурженка рассказала, что одного из детей уже забрали из группы, испугавшись за его судьбу. Представитель детского сада пообещал корреспонденту URA.RU прокомментировать ситуацию позднее. Агентство обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Ранее сообщений о данном инциденте в полицию не поступало. Опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции №5. По ней будет проведена проверка. По результатам разбирательства правоохранители примут обоснованное решение», — сообщили в ведомстве. Также направлен запрос в департамент информполитики региона.