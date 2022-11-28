В Нижневартовске чиновников оштрафовали за выставку для взрослых

29 ноября 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Организаторы выставки оштрафованы на 20 000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Молодежный центр Нижневартовска, который является подведомственным учреждением администрации города, оштрафовали на 20 тысяч рублей за административное правонарушение. Чиновники организовали выставку без возрастного ограничения, на которой присутствовали работы с изображением половых органов. Об этом URA.RU узнало из сообщения на сайте Нижневартовского суда. «МАУ „Молодежный центр“ постановлением судьи Нижневартовского городского суда по делу об административном правонарушении признано виновным в совершении административного правонарушения, с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей. При организации выставки работ местных художников, не проведена классификация картин по возрастному критерию, возрастные ограничения для посетителей мероприятия не установлены. В выставочном зале в свободном доступе художником размещен каталог с работами: „Все васильки, васильки…“, „Кофе при свечах“, » За-ле-те-ла« с изображениями мужских половых органов в натуралистическом виде, чем были нарушены требования Федерального закона», — говорится в сообщении суда.



Суд установил, что вход на выставку был свободным, то есть ее могли посещать дети любого возраста. «Арт-резиденцией в определенном порядке не проведена процедура присвоения и размещения знака информационной продукции и текстового предупреждения об информационной продукции, запрещенной для детей», — следует из решения суда на сайте.



Ранее URA.RU сообщало, что депутат нижневартовской думы Дмитрий Гришин пожаловался уполномоченной по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой на то, что власти Нижневартовска устроили в местной арт-резиденции выставку картин порнографического содержания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Молодежный центр Нижневартовска, который является подведомственным учреждением администрации города, оштрафовали на 20 тысяч рублей за административное правонарушение. Чиновники организовали выставку без возрастного ограничения, на которой присутствовали работы с изображением половых органов. Об этом URA.RU узнало из сообщения на сайте Нижневартовского суда. «МАУ „Молодежный центр“ постановлением судьи Нижневартовского городского суда по делу об административном правонарушении признано виновным в совершении административного правонарушения, с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей. При организации выставки работ местных художников, не проведена классификация картин по возрастному критерию, возрастные ограничения для посетителей мероприятия не установлены. В выставочном зале в свободном доступе художником размещен каталог с работами: „Все васильки, васильки…“, „Кофе при свечах“, » За-ле-те-ла« с изображениями мужских половых органов в натуралистическом виде, чем были нарушены требования Федерального закона», — говорится в сообщении суда. Суд установил, что вход на выставку был свободным, то есть ее могли посещать дети любого возраста. «Арт-резиденцией в определенном порядке не проведена процедура присвоения и размещения знака информационной продукции и текстового предупреждения об информационной продукции, запрещенной для детей», — следует из решения суда на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что депутат нижневартовской думы Дмитрий Гришин пожаловался уполномоченной по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой на то, что власти Нижневартовска устроили в местной арт-резиденции выставку картин порнографического содержания.