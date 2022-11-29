Администратора telegram-канала «Как-то вот так» обвиняют в вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха»

29 ноября 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Обвинение считает, что Анатолий Спирин вымогал 150 тысяч рублей у Василия Бровко Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Анатолий Спирин, который является администратором telegram-канала «Как-то вот так», обвиняется в вымогательстве 150 тысяч рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Об этом сообщает адвокат журналиста Павел Герасимов. «Потерпевшим по делу Спирина проходит Бровко В. Ю., директор по особым поручениям „Ростеха“. В деле сказано, что мой подзащитный вымогал у него 150 тыс. рублей», — рассказал адвокат Бровко агентству ТАСС. Ранее уже появлялась информация о том, что Спирина обвиняют в вымогательстве. Однако подробности дела не разглашались. Ранее сообщалось, что коммерческий директор медиахолдинга «Осторожно Media» журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов обвиняется в вымогательстве денег у топ-менеджеров «Ростеха». Также фигурантом по этому делу проходит экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский. Сама журналистка покинула Россию перед тем, как в ее доме начались обыски, передает RT.

Анатолий Спирин, который является администратором telegram-канала «Как-то вот так», обвиняется в вымогательстве 150 тысяч рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Об этом сообщает адвокат журналиста Павел Герасимов. «Потерпевшим по делу Спирина проходит Бровко В. Ю., директор по особым поручениям „Ростеха“. В деле сказано, что мой подзащитный вымогал у него 150 тыс. рублей», — рассказал адвокат Бровко агентству ТАСС. Ранее уже появлялась информация о том, что Спирина обвиняют в вымогательстве. Однако подробности дела не разглашались. Ранее сообщалось, что коммерческий директор медиахолдинга «Осторожно Media» журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов обвиняется в вымогательстве денег у топ-менеджеров «Ростеха». Также фигурантом по этому делу проходит экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский. Сама журналистка покинула Россию перед тем, как в ее доме начались обыски, передает RT.