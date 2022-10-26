Директор Собчак Суханов проходит по делу о вымогательстве у чиновников 26 октября 2022 в 14:18 Размер текста - 17 + Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательстве Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости Директор холдинга «Oсторожно Media», принадлежащего телеведущей Ксении Собчак, Кирилл Суханов проходит по делу о вымогательстве у чиновников. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник. «Задержанный коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через telegram-каналы.<…> Это продолжение той большой истории, — уточнил источник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Москве задержаны интернет-вымогатели, которые брали деньги за удаление фейков. Telegram-площадки использовались для целенаправленного размещения заказных материалов, содержащих заведомо ложную, дискредитирующую информацию в отношении крупных бизнесменов. Директор холдинга «Oсторожно Media», принадлежащего телеведущей Ксении Собчак, Кирилл Суханов проходит по делу о вымогательстве у чиновников. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник. «Задержанный коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через telegram-каналы.<…> Это продолжение той большой истории, — уточнил источник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Москве задержаны интернет-вымогатели, которые брали деньги за удаление фейков. Telegram-площадки использовались для целенаправленного размещения заказных материалов, содержащих заведомо ложную, дискредитирующую информацию в отношении крупных бизнесменов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям