Директор Собчак Суханов проходит по делу о вымогательстве у чиновников

Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательствеФото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
Директор холдинга «Oсторожно Media», принадлежащего телеведущей Ксении Собчак, Кирилл Суханов проходит по делу о вымогательстве у чиновников. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник.
«Задержанный коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через telegram-каналы.<…> Это продолжение той большой истории, — уточнил источник агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Москве задержаны интернет-вымогатели, которые брали деньги за удаление фейков. Telegram-площадки использовались для целенаправленного размещения заказных материалов, содержащих заведомо ложную, дискредитирующую информацию в отношении крупных бизнесменов.
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Директор холдинга «Oсторожно Media», принадлежащего телеведущей Ксении Собчак, Кирилл Суханов проходит по делу о вымогательстве у чиновников. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник. «Задержанный коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через telegram-каналы.<…> Это продолжение той большой истории, — уточнил источник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Москве задержаны интернет-вымогатели, которые брали деньги за удаление фейков. Telegram-площадки использовались для целенаправленного размещения заказных материалов, содержащих заведомо ложную, дискредитирующую информацию в отношении крупных бизнесменов.