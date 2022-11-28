28 ноября 2022

Школы Ханты-Мансийска закрываются из-за ОРВИ и гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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Школы закрываются на 8 дней Фото:

В Ханты-Мансийске все школы закрываются, а школьники переходят на дистанционное обучение. Это связано с профилактикой гриппа и ОРВИ. Об этом URA.RU сообщил директор департамента образования и науки Алексей Дренин.

«В связи с подъемом острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом школы Ханты-Мансийска закрываются на восемь дней. Это не карантин, переводим детей на упреждающий дистант. Это местная санитарно-эпидемиологическая комиссия приняла такое решение», — сказал Дренин.

По сообщению Роспотребназора Югры, наибольший рост заболеваемости наблюдается в Ханты-Мансийске (106%), также значительно превышен эпидемический порог в Кондинском районе (105,5%). Образовательный процесс остановлен в 30 детских садах 15-ти муниципалитетов Югры, и в 13 школах шести муниципалитетов.

Ранее URA.RU сообщало, что во второй средней школе Нягани всех учащихся перевели на дистанционное обучение. В учреждении произошла вспышка норовирусной инфекции. Эпидемиологи проводят расследование, прокуратура взяла ситуацию на контроль.

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В Ханты-Мансийске все школы закрываются, а школьники переходят на дистанционное обучение. Это связано с профилактикой гриппа и ОРВИ. Об этом URA.RU сообщил директор департамента образования и науки Алексей Дренин. «В связи с подъемом острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом школы Ханты-Мансийска закрываются на восемь дней. Это не карантин, переводим детей на упреждающий дистант. Это местная санитарно-эпидемиологическая комиссия приняла такое решение», — сказал Дренин. По сообщению Роспотребназора Югры, наибольший рост заболеваемости наблюдается в Ханты-Мансийске (106%), также значительно превышен эпидемический порог в Кондинском районе (105,5%). Образовательный процесс остановлен в 30 детских садах 15-ти муниципалитетов Югры, и в 13 школах шести муниципалитетов. Ранее URA.RU сообщало, что во второй средней школе Нягани всех учащихся перевели на дистанционное обучение. В учреждении произошла вспышка норовирусной инфекции. Эпидемиологи проводят расследование, прокуратура взяла ситуацию на контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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