Школы Ханты-Мансийска закрываются из-за ОРВИ и гриппа

29 ноября 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Школы закрываются на 8 дней Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ханты-Мансийске все школы закрываются, а школьники переходят на дистанционное обучение. Это связано с профилактикой гриппа и ОРВИ. Об этом URA.RU сообщил директор департамента образования и науки Алексей Дренин.



«В связи с подъемом острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом школы Ханты-Мансийска закрываются на восемь дней. Это не карантин, переводим детей на упреждающий дистант. Это местная санитарно-эпидемиологическая комиссия приняла такое решение», — сказал Дренин. По сообщению Роспотребназора Югры, наибольший рост заболеваемости наблюдается в Ханты-Мансийске (106%), также значительно превышен эпидемический порог в Кондинском районе (105,5%). Образовательный процесс остановлен в 30 детских садах 15-ти муниципалитетов Югры, и в 13 школах шести муниципалитетов.



Ранее URA.RU сообщало, что во второй средней школе Нягани всех учащихся перевели на дистанционное обучение. В учреждении произошла вспышка норовирусной инфекции. Эпидемиологи проводят расследование, прокуратура взяла ситуацию на контроль.

В Ханты-Мансийске все школы закрываются, а школьники переходят на дистанционное обучение. Это связано с профилактикой гриппа и ОРВИ. Об этом URA.RU сообщил директор департамента образования и науки Алексей Дренин. «В связи с подъемом острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом школы Ханты-Мансийска закрываются на восемь дней. Это не карантин, переводим детей на упреждающий дистант. Это местная санитарно-эпидемиологическая комиссия приняла такое решение», — сказал Дренин. По сообщению Роспотребназора Югры, наибольший рост заболеваемости наблюдается в Ханты-Мансийске (106%), также значительно превышен эпидемический порог в Кондинском районе (105,5%). Образовательный процесс остановлен в 30 детских садах 15-ти муниципалитетов Югры, и в 13 школах шести муниципалитетов. Ранее URA.RU сообщало, что во второй средней школе Нягани всех учащихся перевели на дистанционное обучение. В учреждении произошла вспышка норовирусной инфекции. Эпидемиологи проводят расследование, прокуратура взяла ситуацию на контроль.