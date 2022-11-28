В ХМАО школьников отправили на дистанционку из-за массового отравления

29 ноября 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

С понедельника вся школа обучается на дистанте Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Во второй средней школе Нягани всех учащихся перевели на дистанционное обучение. Ранее в учреждении произошло массовое отравления. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте образования ХМАО. «В конце минувшей недели во второй школе Нягани произошла вспышка острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор округа порекомендовал на время эпидемиологического расследования перевести школьников на дистанционное обучение, поэтому они с понедельника школу не посещают, пока в учебном заведении работают специалисты», — сообщили в ведомстве.



В окружной больнице Нягани URA.RU сообщили, что двое учащихся из второй няганьской школы были госпитализированы с острым отравлением. Сейчас их уже выписали. Роспотребнадзор Югры проводит эпидемиологическое расследование. По главной версии, причиной норовирусной инфекции стал зараженный сотрудник столовой.



Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО проверит вторую школу в Нягани в связи с массовым заболеванием учащихся и педагогов. Тогда речь шла об отравлении.

Во второй средней школе Нягани всех учащихся перевели на дистанционное обучение. Ранее в учреждении произошло массовое отравления. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте образования ХМАО. «В конце минувшей недели во второй школе Нягани произошла вспышка острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор округа порекомендовал на время эпидемиологического расследования перевести школьников на дистанционное обучение, поэтому они с понедельника школу не посещают, пока в учебном заведении работают специалисты», — сообщили в ведомстве. В окружной больнице Нягани URA.RU сообщили, что двое учащихся из второй няганьской школы были госпитализированы с острым отравлением. Сейчас их уже выписали. Роспотребнадзор Югры проводит эпидемиологическое расследование. По главной версии, причиной норовирусной инфекции стал зараженный сотрудник столовой. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО проверит вторую школу в Нягани в связи с массовым заболеванием учащихся и педагогов. Тогда речь шла об отравлении.