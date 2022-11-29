Обозреватель Скачко объяснил стратегическую важность Запорожской АЭС

Обозреватель Скачко: Украине нужна ЗАЭС, чтобы спасти энергосистему страны

29 ноября 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе, способная спасти разрушенную энергосистему Украины, а также стать источником доходов для Киева. Поэтому за нее ведется такая ожесточенная борьба, заявил в беседе с URA.RU политический обозреватель издания «Украина.ру» Владимира Скачко. «Для Украины это было бы спасение, потому что до 60% энергосистемы страны разрушено ракетно-дроновыми ударами России. Это бриллиант в энергетической короне восточной Европы. Во всяком случае, точно постсоветского пространства, поэтому за нее такая борьба», — сказал Владимир Скачко. «Это самая крупная атомная электростанция в Европе. С введением ее в полноценную работу она может серьезно изменить или хотя бы подкорректировать энергобалансы, которые существуют между Европой, Украиной и Россией. Для Украины она вообще может являться источником пополнения бюджетов и разворовывания его, если начнет работать, то есть, подключена в энергосистему Украины, и потом перепродавать эту энергию в нуждающиеся страны», — добавил собеседник агентства. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что более 700 спецназовцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовятся штурмовать Запорожскую АЭС. При этом администрация Запорожья сообщает, что Россия не собирается оставлять Энергодар и ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе, способная спасти разрушенную энергосистему Украины, а также стать источником доходов для Киева. Поэтому за нее ведется такая ожесточенная борьба, заявил в беседе с URA.RU политический обозреватель издания «Украина.ру» Владимира Скачко. «Для Украины это было бы спасение, потому что до 60% энергосистемы страны разрушено ракетно-дроновыми ударами России. Это бриллиант в энергетической короне восточной Европы. Во всяком случае, точно постсоветского пространства, поэтому за нее такая борьба», — сказал Владимир Скачко. «Это самая крупная атомная электростанция в Европе. С введением ее в полноценную работу она может серьезно изменить или хотя бы подкорректировать энергобалансы, которые существуют между Европой, Украиной и Россией. Для Украины она вообще может являться источником пополнения бюджетов и разворовывания его, если начнет работать, то есть, подключена в энергосистему Украины, и потом перепродавать эту энергию в нуждающиеся страны», — добавил собеседник агентства. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что более 700 спецназовцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовятся штурмовать Запорожскую АЭС. При этом администрация Запорожья сообщает, что Россия не собирается оставлять Энергодар и ЗАЭС.