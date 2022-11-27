Власти раскрыли, покинет ли Россия Запорожскую АЭС

Власти Запорожской области: Россия не оставит Энергодар

28 ноября 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Россия не планирует оставление ЗАЭС, сообщает администрация Запорожья Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не собирается оставлять Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщает администрация Запорожья. Власти региона подчеркивают, что обратная информация не соответствует действительности. «В последнее время подконтрольные Киеву СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Это не соответствует действительности», — сообщает администрация Энергодара в своем telegram-канале. Отмечается, что 25 ноября руководство компании Росэнергоатома сообщило о планах по созданию резервного источника энергоснабжения для Запорожской АЭС. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее в состав РФ вошли Луганская и Донецкая народная республики, а также Херсонская и Запорожская области. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупреждал, что киевские власти намерены предпринять попытку широкомасштабного наступления на Запорожскую область до конца этого года. Также глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что на Запорожской АЭС сохраняется риск атомной аварии, напоминает RT.

Россия не собирается оставлять Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщает администрация Запорожья. Власти региона подчеркивают, что обратная информация не соответствует действительности. «В последнее время подконтрольные Киеву СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Это не соответствует действительности», — сообщает администрация Энергодара в своем telegram-канале. Отмечается, что 25 ноября руководство компании Росэнергоатома сообщило о планах по созданию резервного источника энергоснабжения для Запорожской АЭС. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее в состав РФ вошли Луганская и Донецкая народная республики, а также Херсонская и Запорожская области. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупреждал, что киевские власти намерены предпринять попытку широкомасштабного наступления на Запорожскую область до конца этого года. Также глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что на Запорожской АЭС сохраняется риск атомной аварии, напоминает RT.