Силовики ищут группу нацистов-диверсантов, поджигавших машины в Екатеринбурге

Поджигателей ищут полицейские из Центра «Э» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция ищет в Екатеринбурге группу людей, устроивших в Чкаловском районе несколько поджогов автомобилей, на которых была наклеена буква Z. Информацию URA.RU подтвердил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Предположительно, поджигатели являются сторонниками нациста Степана Бандеры.

«Такие дикие выходки действительно в Екатеринбурге зарегистрированы. Это произошло недавно на территории Чкаловского района. Сотрудники полиции из ОП №12 совместно с оперуполномоченными Центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личностей пробандеровски настроенных ночных поджигателей. Сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают жильцов микрорайона, также проводят иные оперативные мероприятия, огласке не подлежащие — по понятным причинам. По итогам начавшейся работы полиция примет обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых.

Он призвал тех екатеринбуржцев, которые владеют информацией о злоумышленниках, поделиться ею с полицией хотя бы конфиденциально. Позвонить можно по круглосуточному телефону доверия 83433587161. Горелых подчеркнул, что органы внутренних дел будут благодарны за помощь в раскрытии преступления.