29 ноября 2022
28 ноября 2022

Работники администрации ЯНАО привлечены к ответственности за коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по правилам благоустройства. Курган, закон, документы, женские руки, руки
Сотрудники допустили отсутствие информации в ряде документов Фото:

Работников управления по физической культуре и спорту администрации Надымского района (ЯНАО) привлекли к ответственности за неисполнение требований антикоррупционного законодательства. Об этом сообщается на сайте прокуратуры округа.

«Городским прокурором главе администрации Надымского района внесено представление. По результатам его рассмотрения 8 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится на сайте прокуратуры.

Отмечается, что сотрудники во главе с замглавы администрации допустили отсутствие в перечне документов необходимой информации — банковские счета, расхождение доходов с данными налоговой службы, укрытие недвижимости. Все нарушения были устранены.

Ранее URA.RU рассказывало, что бывших руководителей кадастровой палаты обвиняют в коррупции. Сообщалось, что благодаря коррупционной схеме они получали взятки от собственников недвижимости.

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Работников управления по физической культуре и спорту администрации Надымского района (ЯНАО) привлекли к ответственности за неисполнение требований антикоррупционного законодательства. Об этом сообщается на сайте прокуратуры округа. «Городским прокурором главе администрации Надымского района внесено представление. По результатам его рассмотрения 8 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится на сайте прокуратуры. Отмечается, что сотрудники во главе с замглавы администрации допустили отсутствие в перечне документов необходимой информации — банковские счета, расхождение доходов с данными налоговой службы, укрытие недвижимости. Все нарушения были устранены. Ранее URA.RU рассказывало, что бывших руководителей кадастровой палаты обвиняют в коррупции. Сообщалось, что благодаря коррупционной схеме они получали взятки от собственников недвижимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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