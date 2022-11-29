Работники администрации ЯНАО привлечены к ответственности за коррупцию

Сотрудники допустили отсутствие информации в ряде документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работников управления по физической культуре и спорту администрации Надымского района (ЯНАО) привлекли к ответственности за неисполнение требований антикоррупционного законодательства. Об этом сообщается на сайте прокуратуры округа.

«Городским прокурором главе администрации Надымского района внесено представление. По результатам его рассмотрения 8 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится на сайте прокуратуры.

Отмечается, что сотрудники во главе с замглавы администрации допустили отсутствие в перечне документов необходимой информации — банковские счета, расхождение доходов с данными налоговой службы, укрытие недвижимости. Все нарушения были устранены.

Ранее URA.RU рассказывало, что бывших руководителей кадастровой палаты обвиняют в коррупции. Сообщалось, что благодаря коррупционной схеме они получали взятки от собственников недвижимости.