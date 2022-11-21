Экс-руководителей кадастровой палаты ЯНАО обвинили в коррупции

Руководителей заставили вернуть в бюджет РФ незаконно добытые средства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Экс-руководители федеральной кадастровой палаты по ЯНАО придумали коррупционную схему и получали за свои услуги взятки от собственников недвижимости. Об этом сообщается на сайте окружного СКР.

«Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц из числа экс-руководства управления Федеральной государственной службы регистрации и филиала ФГБУ „Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии“ по ЯНАО, обвиняемых в серии коррупционных преступлений, связанных с получением взяток в особо крупном размере», — говорится в сообщении. В ходе расследования дела были привлечены и другие лица, которые являлись посредниками во взяточничестве и дача взятки.

По данным следствия, фигуранты придумали коррупционную схему, и за свои услуги получали от собственников недвижимости деньги, в том числе в качестве оплаты заключенных с ними договоров. Сами собственники о законности и правомерности этих действий не знали.

Решением мировых судей с фигурантов дела взыщут в бюджет РФ незаконно добытые средства. Посредник выплатит 4,6 млн рублей, взяткодатель — более 4 млн рублей. Руководитель учреждения, который является взяткодателем, привлечен к административной ответственности. «На него наложен штраф в размере 1 млн 387 тыс. рублей с конфискацией суммы взятки в размере 925 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО участники ОПГ в поселке Тазовский ограбили геологоразведочную компанию. Они угрожали охранникам расправой.