21 ноября 2022
20 ноября 2022

Экс-руководителей кадастровой палаты ЯНАО обвинили в коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководителей заставили вернуть в бюджет РФ незаконно добытые средства Фото:

Экс-руководители федеральной кадастровой палаты по ЯНАО придумали коррупционную схему и получали за свои услуги взятки от собственников недвижимости. Об этом сообщается на сайте окружного СКР.

«Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц из числа экс-руководства управления Федеральной государственной службы регистрации и филиала ФГБУ „Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии“ по ЯНАО, обвиняемых в серии коррупционных преступлений, связанных с получением взяток в особо крупном размере», — говорится в сообщении. В ходе расследования дела были привлечены и другие лица, которые являлись посредниками во взяточничестве и дача взятки.

По данным следствия, фигуранты придумали коррупционную схему, и за свои услуги получали от собственников недвижимости деньги, в том числе в качестве оплаты заключенных с ними договоров. Сами собственники о законности и правомерности этих действий не знали.

Решением мировых судей с фигурантов дела взыщут в бюджет РФ незаконно добытые средства. Посредник выплатит 4,6 млн рублей, взяткодатель — более 4 млн рублей. Руководитель учреждения, который является взяткодателем, привлечен к административной ответственности. «На него наложен штраф в размере 1 млн 387 тыс. рублей с конфискацией суммы взятки в размере 925 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО участники ОПГ в поселке Тазовский ограбили геологоразведочную компанию. Они угрожали охранникам расправой.

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Экс-руководители федеральной кадастровой палаты по ЯНАО придумали коррупционную схему и получали за свои услуги взятки от собственников недвижимости. Об этом сообщается на сайте окружного СКР. «Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц из числа экс-руководства управления Федеральной государственной службы регистрации и филиала ФГБУ „Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии“ по ЯНАО, обвиняемых в серии коррупционных преступлений, связанных с получением взяток в особо крупном размере», — говорится в сообщении. В ходе расследования дела были привлечены и другие лица, которые являлись посредниками во взяточничестве и дача взятки. По данным следствия, фигуранты придумали коррупционную схему, и за свои услуги получали от собственников недвижимости деньги, в том числе в качестве оплаты заключенных с ними договоров. Сами собственники о законности и правомерности этих действий не знали. Решением мировых судей с фигурантов дела взыщут в бюджет РФ незаконно добытые средства. Посредник выплатит 4,6 млн рублей, взяткодатель — более 4 млн рублей. Руководитель учреждения, который является взяткодателем, привлечен к административной ответственности. «На него наложен штраф в размере 1 млн 387 тыс. рублей с конфискацией суммы взятки в размере 925 тысяч рублей», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО участники ОПГ в поселке Тазовский ограбили геологоразведочную компанию. Они угрожали охранникам расправой.
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