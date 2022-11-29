Челябинские работодатели начали больше платить за удаленку, чем за работу в офисе

Офисным сотрудникам могут платить меньше, чем работникам на удаленке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральный сервис по поиску работы и персонала в России «Зарплата.ру» проанализировал вакансии в Челябинской области и выяснил, что в целом по всем профессиям зарплаты на удаленке в регионе выше офисных на 6%. Об этом URA.RU сообщил руководитель департамента аналитики сервиса Юрий Михеев.

«В целом по всем профессиям зарплаты на удаленке выше офисных на 6%. Удаленка для классического офиса становится скорее корпоративной привилегией, как ДМС или оплата спортзала. Теперь фразы в описании вакансий типа „1 день в неделю на удаленке по согласованию с руководителем“ стоят в одном ряду вместе с соцпакетом и служат для привлечения и долгосрочного удержания сотрудников», — заявил Михеев.

В Челябинской области 10% региональных вакансий приходится на удаленку. В основном удаленный формат предлагают операторам кол-центров, менеджерам продаж, преподавателям, специалистам техподдержки, разработчикам, аналитикам, тестировщикам и дизайнерам.

Удаленные специалисты кол-центров получают на 11% больше офисных и эта тенденция идет вразрез с общероссийским трендом. В целом по России удаленные операторы кол-центров зарабатывают на 15% меньше.

Согласно аналитическим данным, удаленка не всегда выгодна программистам. Медианная зарплата удаленных программистов на 15% ниже, чем у офисных работников.