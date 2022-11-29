Приемные семьи из ЯНАО получат новую выплату за принятых детей из других регионов России

Приемные семьи взяли на воспитание 21 ребенка из других регионов России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Семьи ЯНАО, принявшие детей из других регионов России, получат единовременную выплату от 60 тысяч рублей. О новой мере поддержки сообщили на сайте правительства ЯНАО.

«Сумма выплаты составит 60 775 рублей, на приемного ребенка с ограниченными возможностями здоровья — 91 161 рублей. Сейчас аналогичной мерой поддержки пользуются семьи, принявшие на воспитание ямальских детей-сирот», — говорится на сайте правительства.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что уже 21 ребенок из Донбасса попал под опеку ямальских семей, которых не остановили трудности в оформлении документов. «Ямальцы, узнав о возможности забрать детей из детских домов Донбасса, охотно откликнулись. Мам и пап не испугали ни расстояния, ни большие вопросы по документам у некоторых детей», — подчеркнул Артюхов.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ямала берут детей из Донбасса на условиях опекунства. При желании стать приемными родителями необходимо обратиться в органы опеки по месту жительства ребенка.