Власти рассказали, на каких условиях в ЯНАО берут детей из Донбасса

Семьи из ЯНАО берут детей из Донбасса под опеку

Семьи из ЯНАО взяли под опеку 21 ребенка-сироту из ДНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители ЯНАО, изъявившие желание стать приемными родителями для детей из Донбасса, брали детей в семьи на условиях опекунства. Как рассказали URA.RU в окружном департаменте образования, чтобы взять ребенка в семью, ямальцам необходимо обратиться в местные органы опеки на территории, где проживает ребенок.

«Дети, которые попали в семьи ямальцев, были взяты под опеку. Если ямальцы хотят стать приемными родителями, то могут обратиться в органы опеки по месту жительства ребенка. Там им подскажут, какие документы необходимо собрать и как пройти подготовку», — уточнили там.

При этом адвокат пояснил, что если семья усыновляет ребенка, то юридически они становятся ему матерью и отцом, в том числе это фиксируется и в свидетельстве о рождении. Также родители вправе поменять имя. Что касаемо опеки и попечительства, то дети юридически не будут в статусе сына или дочери.

«В случае статуса опекуна, семья просто заботится о ребенке и несет за него ответственность. Под опеку можно взять ребенка, у которого есть родственники. И статус ребенок-сирота могут получить дети, которых как усыновили, так и взяли под опеку. Родители также сами выбирают усыновлять ребенка или оформлять опеку», — уточнил он.

Ранее семьи из ЯНАО стали опекунами для 21 ребенка-сироты с территории ДНР. Отмечается, что тогда детей забирали в несколько этапов — по мере получения российского гражданства. Специалисты органов опеки и попечительства, психологи выезжали в Курск (дети временно находились там) познакомиться с ребятами, рассказать им о приемных родителях и познакомить их по видео связи.

«Первых 9 детей приемные родители забрали 15 июля 2022. Остальные ребята приехали на Ямал по мере получения гражданства РФ. Все ребята по приезду были устроены в образовательные организации: 3 ребенка устроены в детский сад, 5 детей учатся в школе, 13 зачислены в колледжи», — уточнили там.