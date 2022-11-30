В Екатеринбурге жители девятиэтажки остались без отопления в мороз

30 ноября 2022 в 21:02 Размер текста - 17 +

В девятиэтажном доме на Волгоградской, 29 остыли батареи и горячая вода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жильцы дома №29 по улице Волгоградская в Екатеринбурге пожаловались на холодные батареи. В таких условиях им предлагают сидеть сутки, рассказала URA.RU одна из жительниц дома Вероника. «В общедомовом чате написали, что будут понижены общедомовые параметры на холодную и горячую воду. У меня батареи холодные, специально измеряла электронным термометром — 23 градуса. Так как у нас стоит теплообменник, если нет отопления, то и вода льется холодная. С 12:00 дня так», — рассказала собеседница. В управляющей компании женщине сообщили, что отопления нет из-за коммунальной аварии и сказали, что раньше следующего дня оно не появится. URA.RU обратилось за комментарием в «Екатеринбургскую теплосетевую компанию», но там пояснили, что дом находится в зоне ответственности МУП «Екатеринбургэнерго». Дозвониться до диспетчерской предприятия не удалось — никто не взял трубку. Ранее оставить без электричества обещали жителей нескольких домов в Чкаловском районе Екатеринбурга. На 30 ноября там планировали провести эксплуатационные работы в распределительном пункте.

Жильцы дома №29 по улице Волгоградская в Екатеринбурге пожаловались на холодные батареи. В таких условиях им предлагают сидеть сутки, рассказала URA.RU одна из жительниц дома Вероника. «В общедомовом чате написали, что будут понижены общедомовые параметры на холодную и горячую воду. У меня батареи холодные, специально измеряла электронным термометром — 23 градуса. Так как у нас стоит теплообменник, если нет отопления, то и вода льется холодная. С 12:00 дня так», — рассказала собеседница. В управляющей компании женщине сообщили, что отопления нет из-за коммунальной аварии и сказали, что раньше следующего дня оно не появится. URA.RU обратилось за комментарием в «Екатеринбургскую теплосетевую компанию», но там пояснили, что дом находится в зоне ответственности МУП «Екатеринбургэнерго». Дозвониться до диспетчерской предприятия не удалось — никто не взял трубку. Ранее оставить без электричества обещали жителей нескольких домов в Чкаловском районе Екатеринбурга. На 30 ноября там планировали провести эксплуатационные работы в распределительном пункте.