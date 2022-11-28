В Екатеринбурге несколько домов останутся без электричества

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Собаки и дачи. Нижневартовск, лампочка, лампа, свет, электричество
В Чкаловском районе Екатеринбурга несколько домов останутся без электричества Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга несколько домов останутся без электричества. Об этом рассказали читатели URA.RU. В компании «МРСК Урала», которая обслуживает потребителей электроэнергии в Свердловской области, агентству информацию подтвердили.

«Говорят, что на Вторчермете отключат электричество. Получается, что электричества не будет 30 ноября с 9 утра до пяти вечера. Отключения произведут по следующим адресам: ул. Титова, 28, 28-а; ул. Селькоровская, 82-в, 102/4; ул. Селькоровская, 100-а, 100/1, 102/2», — рассказали читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МРСК Урала. Там сообщили, что запланированы эксплуатационные работы в распределительном пункте. «Данные работы требуются для улучшения качества и надежности электроснабжения клиентов, проживающих на данной территории», — сказано в сообщении.

Ранее агентство сообщало, что под Екатеринбургом замерзает коттеджный поселок «Новобобровский». Проблемы с отоплением возникли из-за перебоев с электроэнергией. По словам местных жителей, дома в «Новобобровском» отапливаются от электрокотлов, поэтому обогрев жилья занимает много времени.

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В Чкаловском районе Екатеринбурга несколько домов останутся без электричества. Об этом рассказали читатели URA.RU. В компании «МРСК Урала», которая обслуживает потребителей электроэнергии в Свердловской области, агентству информацию подтвердили. «Говорят, что на Вторчермете отключат электричество. Получается, что электричества не будет 30 ноября с 9 утра до пяти вечера. Отключения произведут по следующим адресам: ул. Титова, 28, 28-а; ул. Селькоровская, 82-в, 102/4; ул. Селькоровская, 100-а, 100/1, 102/2», — рассказали читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МРСК Урала. Там сообщили, что запланированы эксплуатационные работы в распределительном пункте. «Данные работы требуются для улучшения качества и надежности электроснабжения клиентов, проживающих на данной территории», — сказано в сообщении. Ранее агентство сообщало, что под Екатеринбургом замерзает коттеджный поселок «Новобобровский». Проблемы с отоплением возникли из-за перебоев с электроэнергией. По словам местных жителей, дома в «Новобобровском» отапливаются от электрокотлов, поэтому обогрев жилья занимает много времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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