В Екатеринбурге несколько домов останутся без электричества

В Чкаловском районе Екатеринбурга несколько домов останутся без электричества Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Чкаловском районе Екатеринбурга несколько домов останутся без электричества. Об этом рассказали читатели URA.RU. В компании «МРСК Урала», которая обслуживает потребителей электроэнергии в Свердловской области, агентству информацию подтвердили.

«Говорят, что на Вторчермете отключат электричество. Получается, что электричества не будет 30 ноября с 9 утра до пяти вечера. Отключения произведут по следующим адресам: ул. Титова, 28, 28-а; ул. Селькоровская, 82-в, 102/4; ул. Селькоровская, 100-а, 100/1, 102/2», — рассказали читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МРСК Урала. Там сообщили, что запланированы эксплуатационные работы в распределительном пункте. «Данные работы требуются для улучшения качества и надежности электроснабжения клиентов, проживающих на данной территории», — сказано в сообщении.

Ранее агентство сообщало, что под Екатеринбургом замерзает коттеджный поселок «Новобобровский». Проблемы с отоплением возникли из-за перебоев с электроэнергией. По словам местных жителей, дома в «Новобобровском» отапливаются от электрокотлов, поэтому обогрев жилья занимает много времени.