Крупный застройщик в ХМАО провалил программу по строительству жилья

30 ноября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Застройщик НСД не выполнил план по вводу жилья в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Любимый застройщик мэрии Нижневартовска — ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» — не выполнил план по вводу жилья в эксплуатацию. Проблему обсудили на заседании городского штаба по строительству и благоустройству администрации города, сообщает журналист URA.RU. «У меня основной вопрос к НСД. В этом году у нас невыполнение плана по вводу жилья, а перспективы на следующий год очень туманные», — заявил мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. В ответ на претензию главы города директор производственно-технического департамента НСД Сергей Зурин признал сокращение программы и сообщил о финансовых трудностях. Застройщик ведет переговоры со «Сбербанком» о рефинансировании кредитных обязательств, а также меняет стратегию работы компании. «Мы неоднократно уведомляли администрацию города о проблемах. Перспективы на 2023 год сможем уточнить в 20-х числах декабря», — отметил Зурин. Однако, по словам начальника управления архитектуры и градостроительства Станислава Чеботарева, снижение одного из ключевых показателей не повлияло на участие Нижневартовска в федеральной программе «Стимул», в рамках которой проводится комплексная застройка 40-х микрорайонов города. «Мы шли с опережающими темпами по вводу жилья, поэтому удалось сохранить место в программе на 2023 год. Тем не менее, мы будем очень внимательно следить за подрядчиком, из-за которого мы могли потерять кредит доверия федеральных властей», — уточнил Чеботарев. Ранее URA.RU сообщало о реакции руководства НСД на слухи о банкротстве. Гендиректор предприятия Лариса Бусел называла их беспочвенными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Любимый застройщик мэрии Нижневартовска — ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» — не выполнил план по вводу жилья в эксплуатацию. Проблему обсудили на заседании городского штаба по строительству и благоустройству администрации города, сообщает журналист URA.RU. «У меня основной вопрос к НСД. В этом году у нас невыполнение плана по вводу жилья, а перспективы на следующий год очень туманные», — заявил мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. В ответ на претензию главы города директор производственно-технического департамента НСД Сергей Зурин признал сокращение программы и сообщил о финансовых трудностях. Застройщик ведет переговоры со «Сбербанком» о рефинансировании кредитных обязательств, а также меняет стратегию работы компании. «Мы неоднократно уведомляли администрацию города о проблемах. Перспективы на 2023 год сможем уточнить в 20-х числах декабря», — отметил Зурин. Однако, по словам начальника управления архитектуры и градостроительства Станислава Чеботарева, снижение одного из ключевых показателей не повлияло на участие Нижневартовска в федеральной программе «Стимул», в рамках которой проводится комплексная застройка 40-х микрорайонов города. «Мы шли с опережающими темпами по вводу жилья, поэтому удалось сохранить место в программе на 2023 год. Тем не менее, мы будем очень внимательно следить за подрядчиком, из-за которого мы могли потерять кредит доверия федеральных властей», — уточнил Чеботарев. Ранее URA.RU сообщало о реакции руководства НСД на слухи о банкротстве. Гендиректор предприятия Лариса Бусел называла их беспочвенными.