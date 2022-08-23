Крупный застройщик ХМАО отреагировал на слухи о банкротстве

Компания занимается строительством домов с 1998 года Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Руководство одного из крупнейших застройщиков региона — «Нижневартовскстройдетали», — опровергло слухи о возможном банкротстве. Об этом URA.RU рассказала гендиректор предприятия Лариса Бусел. Источники агентства напротив уверены, что компания переживает кризис.

«Мы не собираемся ни на какое банкротство выходить, мы работаем, мы сдаем объекты. 29 июля заселили первый дом в 40-м микрорайоне — первую и вторую секцию. Мы работаем на объектах МЖК», — прокомментировала корреспонденту агентства Бусел.

При этом источники агентства, знакомые с ситуацией на предприятии считают, что слухи о сложностях в бизнесе у «НСД» вовсе не беспочвенны. В первую очередь, проблемы связаны с дефицитом оборотных средств. «Предприятие работает по старинке — построили, продали. И вот эти деньги крутятся — это не современные тенденции. В том числе необходимо переходить на эскроу-счета, наращивать новые обороты, внедрять дополнительное кредитование», — комментирует инсайдер агентства.

Ранее URA.RU рассказывало, что другому крупному застройщику ХМАО — компании «Сибпромстрой» грозила остановка производства и практически полное сокращение персонала. Однако компании удалось преодолеть избежать финансового краха.