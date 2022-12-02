В ночном пожаре в Кургане спасено 19 человек, из них трое детей

03 декабря 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Пожар в жилом доме произошел 3 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пожарным удалось спасти 19 человек при пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в Кургане по улице Станционная, 50. Жильцы самостоятельно покинуть здание не смогли. Люди открывали окна и кричали о помощи, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «3 декабря 2022 года в 01:34 поступило сообщение о пожаре. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения спасли 19 человек, из них три ребенка. Всего было эвакуировано 11 человек. Для размещения спасенных людей привлекался автобус от городской администраций. До его прибытия горожане грелись в пожарных автомобилях», — поясняют в ведомстве. Согласно предварительной версии, недостаток конструкции и изготовления электрооборудования стал причиной возникновения пожара. В ликвидации приняли участие 42 человека личного состава и 12 единиц техники. О трагедии, которая взбудоражила многих жителей региона, URA.RU писало ранее. Инцидент произошел в конце ноября. В деревне Подуровка (Курганская область) произошел пожар в частном доме. На месте происшествия были обнаружены тела трех несовершеннолетних детей.

Пожарным удалось спасти 19 человек при пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в Кургане по улице Станционная, 50. Жильцы самостоятельно покинуть здание не смогли. Люди открывали окна и кричали о помощи, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «3 декабря 2022 года в 01:34 поступило сообщение о пожаре. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения спасли 19 человек, из них три ребенка. Всего было эвакуировано 11 человек. Для размещения спасенных людей привлекался автобус от городской администраций. До его прибытия горожане грелись в пожарных автомобилях», — поясняют в ведомстве. Согласно предварительной версии, недостаток конструкции и изготовления электрооборудования стал причиной возникновения пожара. В ликвидации приняли участие 42 человека личного состава и 12 единиц техники. О трагедии, которая взбудоражила многих жителей региона, URA.RU писало ранее. Инцидент произошел в конце ноября. В деревне Подуровка (Курганская область) произошел пожар в частном доме. На месте происшествия были обнаружены тела трех несовершеннолетних детей.