02 декабря 2022
01 декабря 2022

В ночном пожаре в Кургане спасено 19 человек, из них трое детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Пожар в жилом доме произошел 3 декабря Фото:

Пожарным удалось спасти 19 человек при пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в Кургане по улице Станционная, 50. Жильцы самостоятельно покинуть здание не смогли. Люди открывали окна и кричали о помощи, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«3 декабря 2022 года в 01:34 поступило сообщение о пожаре. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения спасли 19 человек, из них три ребенка. Всего было эвакуировано 11 человек. Для размещения спасенных людей привлекался автобус от городской администраций. До его прибытия горожане грелись в пожарных автомобилях», — поясняют в ведомстве.

Согласно предварительной версии, недостаток конструкции и изготовления электрооборудования стал причиной возникновения пожара. В ликвидации приняли участие 42 человека личного состава и 12 единиц техники.

О трагедии, которая взбудоражила многих жителей региона, URA.RU писало ранее. Инцидент произошел в конце ноября. В деревне Подуровка (Курганская область) произошел пожар в частном доме. На месте происшествия были обнаружены тела трех несовершеннолетних детей.

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Пожарным удалось спасти 19 человек при пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в Кургане по улице Станционная, 50. Жильцы самостоятельно покинуть здание не смогли. Люди открывали окна и кричали о помощи, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «3 декабря 2022 года в 01:34 поступило сообщение о пожаре. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения спасли 19 человек, из них три ребенка. Всего было эвакуировано 11 человек. Для размещения спасенных людей привлекался автобус от городской администраций. До его прибытия горожане грелись в пожарных автомобилях», — поясняют в ведомстве. Согласно предварительной версии, недостаток конструкции и изготовления электрооборудования стал причиной возникновения пожара. В ликвидации приняли участие 42 человека личного состава и 12 единиц техники. О трагедии, которая взбудоражила многих жителей региона, URA.RU писало ранее. Инцидент произошел в конце ноября. В деревне Подуровка (Курганская область) произошел пожар в частном доме. На месте происшествия были обнаружены тела трех несовершеннолетних детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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