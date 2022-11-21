21 ноября 2022

В Курганской области трое детей погибли в пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, огонь, лесные пожары, дым, чистопрудное
Пожар произошел в Целинном муниципальном округе (архивное фото) Фото:

В деревне Подуровка Целинного муниципального округа Курганской области 22 ноября произошел пожар в частном доме. На месте происшествия были обнаружены тела трех несовершеннолетних детей. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Утром 22 ноября текущего года в деревне Подуровка Целинного района Курганской области произошло возгорание частного жилого дома, расположенного по улице Степная. В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела трех несовершеннолетних детей, 2010, 2011 и 2016 годов рождения. Двое мужчин с места происшествия госпитализированы», — указано в сообщении.

Представители СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, связанным причинением смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, в пожаре погибли дети, которые проживали в этом доме. В СК добавили, что предварительной причиной пожара могла стать неисправность печного и электрооборудования. Следователи выясняются обстоятельства произошедшего. Во время расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию органов системы профилактики.

Сотрудники областного правительства в своих аккаунтах в соцсетях отметили, что дети проживали вместе с опекуном — родным дедушкой. Это связано с тем, что мать была лишена родительских прав, а отца у них не было. На место выехала уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

В деревне Подуровка Целинного муниципального округа Курганской области 22 ноября произошел пожар в частном доме. На месте происшествия были обнаружены тела трех несовершеннолетних детей. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Утром 22 ноября текущего года в деревне Подуровка Целинного района Курганской области произошло возгорание частного жилого дома, расположенного по улице Степная. В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела трех несовершеннолетних детей, 2010, 2011 и 2016 годов рождения. Двое мужчин с места происшествия госпитализированы», — указано в сообщении. Представители СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, связанным причинением смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, в пожаре погибли дети, которые проживали в этом доме. В СК добавили, что предварительной причиной пожара могла стать неисправность печного и электрооборудования. Следователи выясняются обстоятельства произошедшего. Во время расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию органов системы профилактики. Сотрудники областного правительства в своих аккаунтах в соцсетях отметили, что дети проживали вместе с опекуном — родным дедушкой. Это связано с тем, что мать была лишена родительских прав, а отца у них не было. На место выехала уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...