В Курганской области трое детей погибли в пожаре

22 ноября 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в Целинном муниципальном округе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова В деревне Подуровка Целинного муниципального округа Курганской области 22 ноября произошел пожар в частном доме. На месте происшествия были обнаружены тела трех несовершеннолетних детей. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Утром 22 ноября текущего года в деревне Подуровка Целинного района Курганской области произошло возгорание частного жилого дома, расположенного по улице Степная. В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела трех несовершеннолетних детей, 2010, 2011 и 2016 годов рождения. Двое мужчин с места происшествия госпитализированы», — указано в сообщении. Представители СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, связанным причинением смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, в пожаре погибли дети, которые проживали в этом доме. В СК добавили, что предварительной причиной пожара могла стать неисправность печного и электрооборудования. Следователи выясняются обстоятельства произошедшего. Во время расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию органов системы профилактики. Сотрудники областного правительства в своих аккаунтах в соцсетях отметили, что дети проживали вместе с опекуном — родным дедушкой. Это связано с тем, что мать была лишена родительских прав, а отца у них не было. На место выехала уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина.

В деревне Подуровка Целинного муниципального округа Курганской области 22 ноября произошел пожар в частном доме. На месте происшествия были обнаружены тела трех несовершеннолетних детей. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Утром 22 ноября текущего года в деревне Подуровка Целинного района Курганской области произошло возгорание частного жилого дома, расположенного по улице Степная. В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела трех несовершеннолетних детей, 2010, 2011 и 2016 годов рождения. Двое мужчин с места происшествия госпитализированы», — указано в сообщении. Представители СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, связанным причинением смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, в пожаре погибли дети, которые проживали в этом доме. В СК добавили, что предварительной причиной пожара могла стать неисправность печного и электрооборудования. Следователи выясняются обстоятельства произошедшего. Во время расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию органов системы профилактики. Сотрудники областного правительства в своих аккаунтах в соцсетях отметили, что дети проживали вместе с опекуном — родным дедушкой. Это связано с тем, что мать была лишена родительских прав, а отца у них не было. На место выехала уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина.