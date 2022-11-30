Губернатор Шумков нашел причины депрессии у россиян

Курганский губернатор Вадим Шумков связал депрессию россиян с подражанием чужой культуре

Губернатор Вадим Шумков поделился мнением в своем telegram-канале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предположил, что увлечение россиян «квазикультурной пошлятиной» и недооценка родной культуры приводит к депрессиям и суицидам. Об этом он написал 1 декабря в своем telegram-канале.

«Недооценка значимости родной национальной культуры <…> чревата <…> Многие наши дети, внуки народа-победителя уже растут не зная и не помня своего роду-племени, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов, нередко обезьянничая и подражая в повадках, языке, наполняясь откровенно второсортной квазикультурной пошлятиной. Цепляясь за эту вторичность, гордясь ею. <…> Отсюда рост откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов. Отсутствие смысла жизни», — рассказал Шумков.

По его словам, пренебрежение родной культурой приводит к ссорам. Шумков считает, что сейчас главная задача в сфере национальной культуры — прививать любовь к своим корням и памяти предков.

Ранее Шумков называл отрицание всего русского в некоторых странах «благодарностью» за «выкачанные из страны ресурсы». Например, он вспомнил про осквернение памятника военачальнику Александру Суворову в Швейцарии.