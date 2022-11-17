17 ноября 2022
16 ноября 2022

Курганский губернатор высказался по поводу сноса памятников, связанных с Россией

Курганский губернатор Шумков считает снос памятников, связанных с Россией, «благодарностью» за выкачанные ресурсы
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Шумков назвал снос памятников, связанных с Россией, «благодарностью» за выкачанные из страны ресурсы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Курганской области Вадим Шумков озвучил свою позицию по поводу сноса памятников за границей, связанных «русским миром». Глава региона назвал отрицание всего русского в ряде стран «благодарностью» за «выкачанные из страны ресурсы».

«Осквернение памятника Суворову в Швейцарии и массовый снос памятников нашим воинам ярко демонстрируют „премногую благодарность“ за прошлые спасения, которые оплачены десятками миллионов жизней наших предков, разрушенными судьбами и семьями, истощением сил нашего народа. А выкачанные колоссальные денежные средства и формирование благосостояния целого ряда стран за счет нашей страны с последующим отрицанием всего русского говорят об этой „благодарности“ сегодня», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что ситуации, связанные с демонтажом памятников участились после 24 февраля, когда президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Агентство рассказывало, что власти Латвии приняли решение снести монумент Освободителям Риги. Президент Эгилс Левитс назвал скульптуру «объектом российской пропаганды». В Неринге (Литва) вандалы осквернили памятник советским солдатам красной жидкостью.

На Украине появился совет, который координирует декоммунизацию и дерусификацию страны. В частности, демонтирует памятники и другие объекты культурного наследия, связанные с Россией.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков озвучил свою позицию по поводу сноса памятников за границей, связанных «русским миром». Глава региона назвал отрицание всего русского в ряде стран «благодарностью» за «выкачанные из страны ресурсы». «Осквернение памятника Суворову в Швейцарии и массовый снос памятников нашим воинам ярко демонстрируют „премногую благодарность“ за прошлые спасения, которые оплачены десятками миллионов жизней наших предков, разрушенными судьбами и семьями, истощением сил нашего народа. А выкачанные колоссальные денежные средства и формирование благосостояния целого ряда стран за счет нашей страны с последующим отрицанием всего русского говорят об этой „благодарности“ сегодня», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что ситуации, связанные с демонтажом памятников участились после 24 февраля, когда президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Агентство рассказывало, что власти Латвии приняли решение снести монумент Освободителям Риги. Президент Эгилс Левитс назвал скульптуру «объектом российской пропаганды». В Неринге (Литва) вандалы осквернили памятник советским солдатам красной жидкостью. На Украине появился совет, который координирует декоммунизацию и дерусификацию страны. В частности, демонтирует памятники и другие объекты культурного наследия, связанные с Россией.
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