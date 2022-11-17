Курганский губернатор высказался по поводу сноса памятников, связанных с Россией

Губернатор Курганской области Вадим Шумков озвучил свою позицию по поводу сноса памятников за границей, связанных «русским миром». Глава региона назвал отрицание всего русского в ряде стран «благодарностью» за «выкачанные из страны ресурсы».
«Осквернение памятника Суворову в Швейцарии и массовый снос памятников нашим воинам ярко демонстрируют „премногую благодарность“ за прошлые спасения, которые оплачены десятками миллионов жизней наших предков, разрушенными судьбами и семьями, истощением сил нашего народа. А выкачанные колоссальные денежные средства и формирование благосостояния целого ряда стран за счет нашей страны с последующим отрицанием всего русского говорят об этой „благодарности“ сегодня», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что ситуации, связанные с демонтажом памятников участились после 24 февраля, когда президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Агентство рассказывало, что власти Латвии приняли решение снести монумент Освободителям Риги. Президент Эгилс Левитс назвал скульптуру «объектом российской пропаганды». В Неринге (Литва) вандалы осквернили памятник советским солдатам красной жидкостью.
На Украине появился совет, который координирует декоммунизацию и дерусификацию страны. В частности, демонтирует памятники и другие объекты культурного наследия, связанные с Россией.
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