В курганском селе осветили отреставрированный по поручению патриарха Кирилла храм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты курганской облдумы, а также действующие и бывшие мэры городов региона посетили мероприятие по освещению отреставрированного Спасо-Преображенского собора в селе Батурино (Шадринский муниципальный округ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Ранее храм посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«На сегодняшней службе освещают нижний придел храма Преображения Господня в селе Батурино. Это важное духовное событие не только для Шадринского округа, но и для всей Курганской области», — передают участники мероприятия.

В Батурино приехали депутаты Олег Попов, Александр Брюханов и Федор Ярославцев, глава Шадринского округа Сергей Копылов, бывший глава Каргапольского округа Сергей Князев, а также епископ Далматовский и Шадринский Владимир. Службу вел митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Событие также посетили представители Императорского православного общества из городов Тюмень и Екатеринбург. На мероприятии также разместили икону, которую храму подарил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Храм в честь Преображения Господня в шадринском селе построен в 1816—1842 годах на месте старой деревянной церкви. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Спасо-преображенский собор реставрировался по поручению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который посетил его в 2017 году. Восстановление шло за счет федерального бюджета. Реставрационные работы шли с 2018 по 2021 год.

VIP из Курганской области посетили освещение храма в Батурино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Спасо-Преображенском соборе в селе Батурино осветили нижний придел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU