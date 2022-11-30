30 ноября 2022

Курганские VIP собрались на особенное мероприятие в Шадринском округе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Храм Батурино. Курган
В курганском селе осветили отреставрированный по поручению патриарха Кирилла храм Фото:

Депутаты курганской облдумы, а также действующие и бывшие мэры городов региона посетили мероприятие по освещению отреставрированного Спасо-Преображенского собора в селе Батурино (Шадринский муниципальный округ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Ранее храм посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«На сегодняшней службе освещают нижний придел храма Преображения Господня в селе Батурино. Это важное духовное событие не только для Шадринского округа, но и для всей Курганской области», — передают участники мероприятия.

В Батурино приехали депутаты Олег Попов, Александр Брюханов и Федор Ярославцев, глава Шадринского округа Сергей Копылов, бывший глава Каргапольского округа Сергей Князев, а также епископ Далматовский и Шадринский Владимир. Службу вел митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Событие также посетили представители Императорского православного общества из городов Тюмень и Екатеринбург. На мероприятии также разместили икону, которую храму подарил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Храм в честь Преображения Господня в шадринском селе построен в 1816—1842 годах на месте старой деревянной церкви. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Спасо-преображенский собор реставрировался по поручению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который посетил его в 2017 году. Восстановление шло за счет федерального бюджета. Реставрационные работы шли с 2018 по 2021 год.

VIP из Курганской области посетили освещение храма в Батурино
Фото:
В Спасо-Преображенском соборе в селе Батурино осветили нижний придел
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Депутаты курганской облдумы, а также действующие и бывшие мэры городов региона посетили мероприятие по освещению отреставрированного Спасо-Преображенского собора в селе Батурино (Шадринский муниципальный округ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Ранее храм посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «На сегодняшней службе освещают нижний придел храма Преображения Господня в селе Батурино. Это важное духовное событие не только для Шадринского округа, но и для всей Курганской области», — передают участники мероприятия. В Батурино приехали депутаты Олег Попов, Александр Брюханов и Федор Ярославцев, глава Шадринского округа Сергей Копылов, бывший глава Каргапольского округа Сергей Князев, а также епископ Далматовский и Шадринский Владимир. Службу вел митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Событие также посетили представители Императорского православного общества из городов Тюмень и Екатеринбург. На мероприятии также разместили икону, которую храму подарил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Храм в честь Преображения Господня в шадринском селе построен в 1816—1842 годах на месте старой деревянной церкви. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Спасо-преображенский собор реставрировался по поручению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который посетил его в 2017 году. Восстановление шло за счет федерального бюджета. Реставрационные работы шли с 2018 по 2021 год.
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