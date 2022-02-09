В селе Батурино Курганской области завершили реставрацию храма, который в 2017 году посетил патриарх Кирилл. Региональное отделение Императорского Православного Палестинского общества (ИППО) выпустило видео о завершении работ, сообщает Курганская епархия.
«Восстановление храма за счет средств федерального бюджета началось в 2018 году. С 2018 по 2021 годы был проведен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Члены ИППО начали подготовительную работу к юбилейным мероприятиям, посвященным 140-летию со дня образования ИППО и 205-летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина)», — говорится в сообщении епархии.
Ремонт шел в несколько этапов. В 2018—2019 годах провели реставрацию крыши, колокольни, воссоздали водосточную систему. Работы проводились на фасадах храма. Были установлены окна, двери, восстановлены полы, оконные и дверные проемы, потолки, конструктивные элементы. В рамках второго этапа до 2020 года выполнялись внутренние отделочные работы в интерьерах храма, изготовление и установка оконных переплетов, скобяных изделий. Реставрация кирпичной кладки фасадов колокольни, устройство перемычек, утепление проема в пространстве чердака. Устройство инженерных сетей и пожарной сигнализации. В прошлом году работы были завершены в интерьерах, на лестнице и других элементах.
Храм в честь Преображения Господня в селе Батурино построен в 1816—1842 годах на месте прежней деревянной церкви. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Батурино — родина архимандрита Антонина (Капустина), начальника Русской Духовной миссии в Иерусалиме (1865—1894 годы). В 2017 году храм в Батурино посетил патриарх всея Руси Кирилл. Его визит был приурочен к празднованию 200-летия архимандрита Антонина.
В селе Батурино Курганской области завершили реставрацию храма, который в 2017 году посетил патриарх Кирилл. Региональное отделение Императорского Православного Палестинского общества (ИППО) выпустило видео о завершении работ, сообщает Курганская епархия. «Восстановление храма за счет средств федерального бюджета началось в 2018 году. С 2018 по 2021 годы был проведен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Члены ИППО начали подготовительную работу к юбилейным мероприятиям, посвященным 140-летию со дня образования ИППО и 205-летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина)», — говорится в сообщении епархии. Ремонт шел в несколько этапов. В 2018—2019 годах провели реставрацию крыши, колокольни, воссоздали водосточную систему. Работы проводились на фасадах храма. Были установлены окна, двери, восстановлены полы, оконные и дверные проемы, потолки, конструктивные элементы. В рамках второго этапа до 2020 года выполнялись внутренние отделочные работы в интерьерах храма, изготовление и установка оконных переплетов, скобяных изделий. Реставрация кирпичной кладки фасадов колокольни, устройство перемычек, утепление проема в пространстве чердака. Устройство инженерных сетей и пожарной сигнализации. В прошлом году работы были завершены в интерьерах, на лестнице и других элементах. Храм в честь Преображения Господня в селе Батурино построен в 1816—1842 годах на месте прежней деревянной церкви. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Батурино — родина архимандрита Антонина (Капустина), начальника Русской Духовной миссии в Иерусалиме (1865—1894 годы). В 2017 году храм в Батурино посетил патриарх всея Руси Кирилл. Его визит был приурочен к празднованию 200-летия архимандрита Антонина.