В селе под Курганом восстановили храм, где был патриарх Кирилл. Видео

10 февраля 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

В 2017 году патриарх Кирилл впервые побывал в Курганской области, чтобы увидеть храм в селе Батурино Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В селе Батурино Курганской области завершили реставрацию храма, который в 2017 году посетил патриарх Кирилл. Региональное отделение Императорского Православного Палестинского общества (ИППО) выпустило видео о завершении работ, сообщает Курганская епархия. «Восстановление храма за счет средств федерального бюджета началось в 2018 году. С 2018 по 2021 годы был проведен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Члены ИППО начали подготовительную работу к юбилейным мероприятиям, посвященным 140-летию со дня образования ИППО и 205-летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина)», — говорится в сообщении епархии. Ремонт шел в несколько этапов. В 2018—2019 годах провели реставрацию крыши, колокольни, воссоздали водосточную систему. Работы проводились на фасадах храма. Были установлены окна, двери, восстановлены полы, оконные и дверные проемы, потолки, конструктивные элементы. В рамках второго этапа до 2020 года выполнялись внутренние отделочные работы в интерьерах храма, изготовление и установка оконных переплетов, скобяных изделий. Реставрация кирпичной кладки фасадов колокольни, устройство перемычек, утепление проема в пространстве чердака. Устройство инженерных сетей и пожарной сигнализации. В прошлом году работы были завершены в интерьерах, на лестнице и других элементах. Храм в честь Преображения Господня в селе Батурино построен в 1816—1842 годах на месте прежней деревянной церкви. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Батурино — родина архимандрита Антонина (Капустина), начальника Русской Духовной миссии в Иерусалиме (1865—1894 годы). В 2017 году храм в Батурино посетил патриарх всея Руси Кирилл. Его визит был приурочен к празднованию 200-летия архимандрита Антонина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В селе Батурино Курганской области завершили реставрацию храма, который в 2017 году посетил патриарх Кирилл. Региональное отделение Императорского Православного Палестинского общества (ИППО) выпустило видео о завершении работ, сообщает Курганская епархия. «Восстановление храма за счет средств федерального бюджета началось в 2018 году. С 2018 по 2021 годы был проведен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Члены ИППО начали подготовительную работу к юбилейным мероприятиям, посвященным 140-летию со дня образования ИППО и 205-летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина)», — говорится в сообщении епархии. Ремонт шел в несколько этапов. В 2018—2019 годах провели реставрацию крыши, колокольни, воссоздали водосточную систему. Работы проводились на фасадах храма. Были установлены окна, двери, восстановлены полы, оконные и дверные проемы, потолки, конструктивные элементы. В рамках второго этапа до 2020 года выполнялись внутренние отделочные работы в интерьерах храма, изготовление и установка оконных переплетов, скобяных изделий. Реставрация кирпичной кладки фасадов колокольни, устройство перемычек, утепление проема в пространстве чердака. Устройство инженерных сетей и пожарной сигнализации. В прошлом году работы были завершены в интерьерах, на лестнице и других элементах. Храм в честь Преображения Господня в селе Батурино построен в 1816—1842 годах на месте прежней деревянной церкви. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Батурино — родина архимандрита Антонина (Капустина), начальника Русской Духовной миссии в Иерусалиме (1865—1894 годы). В 2017 году храм в Батурино посетил патриарх всея Руси Кирилл. Его визит был приурочен к празднованию 200-летия архимандрита Антонина.