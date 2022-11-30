30 ноября 2022

Подрядчику не заплатят за укладку асфальта в центре Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Укладка асфальтобетона по проспекту Победы в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Челябинск, укладка асфальта, битум
Рабочие грубо нарушили технологию Фото:

Подрядчику не заплатят за ремонт дороги в центре Челябинска, поскольку исполнитель укладывал асфальт прямо в снег. Об этом 1 декабря сообщили в региональном отделении Народного фронта.

«По требованию Народного фронта мэрия Челябинска проверила факт нарушения технологии дорожным подрядчиком на пересечении улиц Цвиллинга и Орджоникидзе. Вердикт — технология нарушена и эти работы не будут приняты и оплачены», — заявили в ОНФ.

Общественники отмечают, что если весной покрытие сойдет вместе со снегом, переделывать его подрядчик будет за свой счет. Так им пообещали в мэрии.

Скандал разгорелся после того, как в начале ноября рабочие начали укладывать асфальт прямо в снег. Народный фронт обратился к главе Челябинска Наталье Котовой с просьбой дать оценку действиям подрядчика.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Подрядчику не заплатят за ремонт дороги в центре Челябинска, поскольку исполнитель укладывал асфальт прямо в снег. Об этом 1 декабря сообщили в региональном отделении Народного фронта. «По требованию Народного фронта мэрия Челябинска проверила факт нарушения технологии дорожным подрядчиком на пересечении улиц Цвиллинга и Орджоникидзе. Вердикт — технология нарушена и эти работы не будут приняты и оплачены», — заявили в ОНФ. Общественники отмечают, что если весной покрытие сойдет вместе со снегом, переделывать его подрядчик будет за свой счет. Так им пообещали в мэрии. Скандал разгорелся после того, как в начале ноября рабочие начали укладывать асфальт прямо в снег. Народный фронт обратился к главе Челябинска Наталье Котовой с просьбой дать оценку действиям подрядчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...