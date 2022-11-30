Подрядчику не заплатят за укладку асфальта в центре Челябинска

Рабочие грубо нарушили технологию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подрядчику не заплатят за ремонт дороги в центре Челябинска, поскольку исполнитель укладывал асфальт прямо в снег. Об этом 1 декабря сообщили в региональном отделении Народного фронта.

«По требованию Народного фронта мэрия Челябинска проверила факт нарушения технологии дорожным подрядчиком на пересечении улиц Цвиллинга и Орджоникидзе. Вердикт — технология нарушена и эти работы не будут приняты и оплачены», — заявили в ОНФ.

Общественники отмечают, что если весной покрытие сойдет вместе со снегом, переделывать его подрядчик будет за свой счет. Так им пообещали в мэрии.

Скандал разгорелся после того, как в начале ноября рабочие начали укладывать асфальт прямо в снег. Народный фронт обратился к главе Челябинска Наталье Котовой с просьбой дать оценку действиям подрядчика.