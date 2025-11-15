Логотип РИА URA.RU
В Челябинске выделили дополнительные места для инвалидов

В Челябинске появились парковочные места для инвалидов возле двух больниц
15 ноября 2025 в 12:30
Инвалидам негде было оставить машины у входа в больницу из-за отсутствия специально выделенных мест

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инвалид из Челябинска пожаловался на отсутствие специальных парковочных мест возле двух больниц: филиала поликлиники ГКБ № 5 и Областной клинической специализированной психоневрологической больницы № 1. После вмешательства прокуратуры проблему устранили, сообщили в надзорном ведомстве.

«Прокуратура Челябинска по обращению гражданина провела проверку соблюдения прав инвалидов на доступную среду. Установлено, что вблизи медицинских учреждений — филиала поликлиники ГАУЗ „ГКБ № 5“ и ГБУЗ „Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1“ отсутствуют парковочные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении ведомства.

Прокурор города внес представление заместителю главы города по дорогам и цифровизации о том, чтобы исправить нарушения закона. Проблему устранили:  возле больниц появились специальные парковочные места для инвалидов, дорожные знаки и разметка.

В Челябинской области не в первый раз приходится вмешиваться надзорным органам для защиты прав инвалидов и пациентов медучреждений. Ранее после обращения инвалида Генпрокуратура добилась обеспечения 39 пациентов жизненно важными лекарствами, которые им не выдавали в ГБУЗ «Районная больница села Долгодеревенское».

