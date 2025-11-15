Рейс из Челябинска в Краснодар задержан на 18 часов

В аэропорту Челябинска задержали сразу несколько рейсов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рейс Y7 907 NordStar из Челябинска в Краснодар задержан. По плану вылет был 15 ноября в 14:45, но теперь расчетное время — 16 ноября в 09:30. Задержка составляет 18 часов 45 минут, следует из данных онлайн-табло аэропорта «Курчатов».

«Рейс Y7 907 Челябинск — Краснодар отложен. По расписанию самолет должен был вылететь 15 ноября в 14:45. Расчетное время вылета — 9:30 16 ноября. Авиакомпания осуществляет рейс на самолете типа B-737», — говорится в информации.

Это произошло на фоне массовых задержек рейсов в аэропорту Челябинска 15 ноября: отложены вылеты в Москву, Хургаду, Санкт-Петербург и другие города. Задержки затронули рейсы нескольких авиакомпаний, включая «Победу», «Алмазриа эйрлайнс», Smartavia. Также перенесен рейс № 1279 авиакомпании «Red Wings» до Норильска.

