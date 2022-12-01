Военные РФ сняли угрозу захвата Каховской ГЭС

ВС РФ закрепились на Каховской ГЭС, уточнил военнослужащий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы закрепились на Каховской ГЭС. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали военнослужащие на станции.

«Мы оборудовали позиции. Нам дали время, которое важно для нас. Наш батальон закрепился: оборудованы огневые позиции, наблюдательные пункты. Каждому солдату доведена задача. Сейчас мы работаем, как слаженный механизм. У нас все получается», — сказал военнослужащий.

По словам бойца 205 батальона с позывным «Гадюка», оборона электростанции длится больше трех недель. Ранее военнослужащие получили боевой опыт, отбивая атаки ВСУ под Снегиревкой на правом берегу Днепра. Кроме того, солдаты отмечают полную укомплектованность. Командование предоставило бойцам всю необходимую технику для эффективной обороны позиций днем и ночью.

«Командование предоставило нам средства видеонаблюдения. Это ночник, тепловизор. Видим все передвижения врага. Работаем по позициям. В хорошую погоду работаем коптером, проводим разведку», — отмечает военнослужащий с позывным «Грузин».

Ранее власти Новой Каховки заявляли о множественных разрушениях на гидроэлектростанции. Ремонт может занять не менее года.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.