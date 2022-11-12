12 ноября 2022

Власти Новой Каховки заявили о серьезных разрушениях на ГЭС в результате обстрелов ВСУ

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На ремонт станции после обстрелов уйдет не менее года, заявили власти округа Фото:
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В результате обстрелов ВСУ обнаружены множественные разрушения на Каховской ГЭС. Ремонт может занять не менее года. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Степень разрушения гидроэлектростанции грандиозна», — цитирует Леонтьева ТАСС. Он отметил, что при помощи современных технологий ремонт станции займет год и более. Повреждения после обстрела также имеются на Каховском магистральном канале, Северо-Крымском канале и других.

Ранее сообщалось, что ВСУ произвели обстрел пригорода Новой Каховки, в результате которого были повреждены жилые дома, машины и линии электропередач. Под обстрел также попали центральные районы Новой Каховки.

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В результате обстрелов ВСУ обнаружены множественные разрушения на Каховской ГЭС. Ремонт может занять не менее года. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. «Степень разрушения гидроэлектростанции грандиозна», — цитирует Леонтьева ТАСС. Он отметил, что при помощи современных технологий ремонт станции займет год и более. Повреждения после обстрела также имеются на Каховском магистральном канале, Северо-Крымском канале и других. Ранее сообщалось, что ВСУ произвели обстрел пригорода Новой Каховки, в результате которого были повреждены жилые дома, машины и линии электропередач. Под обстрел также попали центральные районы Новой Каховки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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