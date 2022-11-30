В центре Нового Уренгоя продается прибыльное офисное помещение

Здание можно приобрести с использованием кредитных средств Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На центральной площади Нового Уренгоя (ЯНАО) продается прибыльное офисное помещение. Как сообщается в объявлении, размещенном на сайте Avito, площадь здания более 1000 квадратных метров.

«Предлагается к продаже помещение свободного назначения общей площадью 1041 квадратный метр, расположенное в центре Южной части города, на городской площади. Помещение в капитальном исполнении (стены кирпичные), состоит из трех этажей (включая цокольный этаж), имеет отдельно несколько входных групп», — говорится в объявлении.

Продавцом недвижимости выступает компания «Этажи». Они отметили, что часть помещений сдана в аренду и приносит доход. Преимущество территориального расположения — развитая инфраструктура, большой пешеходный и транспортный трафик. Стоимость здания 118 миллионов рублей, возможен торг и аренда.

Агентство обратилось в компанию «Этажи» с просьбой прокомментировать причину продажи одного из центральных офисных зданий. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде не могут продать здание, в котором находятся кабинеты департаментов правительства ЯНАО. Бизнес-центр «Ямал-Плаза» оценили в 665 миллионов рублей.