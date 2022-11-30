Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила 1 декабря Совет Федерации, где состоялось открытие выставки творческих людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
«Сегодня в Совете Федерации состоялось открытие выставки творческих работ людей с ограниченными возможностями „Россия — мир неограниченных возможностей“ Она приуроченная к Международному дню инвалидов. Посетили выставку с Ириной Текслер», — написала Лантратова в своем telegram- канале.
В выставке принимают участие работы художников из 35 субъектов РФ, в том числе Челябинской области. На ней также представлены экспозиции выдающихся мастеров с мировыми именами, отметила Лантратова.
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