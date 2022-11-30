Ирина Текслер посетила выставку, в которой приняли участие инвалиды из региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила 1 декабря Совет Федерации, где состоялось открытие выставки творческих людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Сегодня в Совете Федерации состоялось открытие выставки творческих работ людей с ограниченными возможностями „Россия — мир неограниченных возможностей“ Она приуроченная к Международному дню инвалидов. Посетили выставку с Ириной Текслер», — написала Лантратова в своем telegram- канале.

В выставке принимают участие работы художников из 35 субъектов РФ, в том числе Челябинской области. На ней также представлены экспозиции выдающихся мастеров с мировыми именами, отметила Лантратова.