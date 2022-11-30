30 ноября 2022

Супруга челябинского губернатора приехала в Совет Федерации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное вручение знаков «Мастер спорта РФ» спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер посетила выставку, в которой приняли участие инвалиды из региона Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила 1 декабря Совет Федерации, где состоялось открытие выставки творческих людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Сегодня в Совете Федерации состоялось открытие выставки творческих работ людей с ограниченными возможностями „Россия — мир неограниченных возможностей“ Она приуроченная к Международному дню инвалидов. Посетили выставку с Ириной Текслер», — написала Лантратова в своем telegram- канале.

В выставке принимают участие работы художников из 35 субъектов РФ, в том числе Челябинской области. На ней также представлены экспозиции выдающихся мастеров с мировыми именами, отметила Лантратова.

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила 1 декабря Совет Федерации, где состоялось открытие выставки творческих людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Сегодня в Совете Федерации состоялось открытие выставки творческих работ людей с ограниченными возможностями „Россия — мир неограниченных возможностей“ Она приуроченная к Международному дню инвалидов. Посетили выставку с Ириной Текслер», — написала Лантратова в своем telegram- канале. В выставке принимают участие работы художников из 35 субъектов РФ, в том числе Челябинской области. На ней также представлены экспозиции выдающихся мастеров с мировыми именами, отметила Лантратова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...