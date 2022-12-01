В Кремле ответили на вопрос о послании Путина

Песков: даты послания Путина Федеральному собранию пока нет
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в ЦВЗ «Манеж». Москва, путин владимир, послание федеральному собранию
Кремль позже проинформирует о послании Путина Фото:

Кремль пока не владеет информацией о том, когда состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нет. Пока информации нет. Мы будем вас информировать», — сказал Песков во время общения с журналистами. Так он ответил на вопрос корреспондента URA.RU о том, появилась ли информация о дате послания президента.

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Кремль пока не владеет информацией о том, когда состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет. Пока информации нет. Мы будем вас информировать», — сказал Песков во время общения с журналистами. Так он ответил на вопрос корреспондента URA.RU о том, появилась ли информация о дате послания президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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