В Кремле ответили на вопрос о послании Путина

Кремль позже проинформирует о послании Путина
Кремль пока не владеет информацией о том, когда состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Нет. Пока информации нет. Мы будем вас информировать», — сказал Песков во время общения с журналистами. Так он ответил на вопрос корреспондента URA.RU о том, появилась ли информация о дате послания президента.
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