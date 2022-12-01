В Кремле ответили на вопрос о послании Путина

Песков: даты послания Путина Федеральному собранию пока нет

01 декабря 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Кремль позже проинформирует о послании Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль пока не владеет информацией о том, когда состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет. Пока информации нет. Мы будем вас информировать», — сказал Песков во время общения с журналистами. Так он ответил на вопрос корреспондента URA.RU о том, появилась ли информация о дате послания президента.

Кремль пока не владеет информацией о том, когда состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет. Пока информации нет. Мы будем вас информировать», — сказал Песков во время общения с журналистами. Так он ответил на вопрос корреспондента URA.RU о том, появилась ли информация о дате послания президента.