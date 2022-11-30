Алексей Текслер взял на контроль исполнение просьб семей мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 декабря встретился с семьями мобилизованных жителей региона. В социальных сетях глава региона отметил, что выслушал просьбы семей, взял их исполнение на контроль.

«Сегодня встретился с женами и детьми мобилизованных из Сатки, Брединского района, Челябинска. Мужья на передовой, защищают свою страну. Семьи переживают, но стараются жить обычной жизнь — работа, школа, секции и кружки», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона добавил, что на сегодняшний день власти помогают семьям мобилизованных. По его словам, они будут это делать постоянно. В регионе уже работают сотни волонтерских центров, где семьям оказывается необходимая помощь.

Ранее губернатор поставил задачу перед главами муниципалитетов региона оказывать помощь семьям мобилизованных земляков. Они, по словам Текслера, не должны ни в чем нуждаться. Мобилизованные не должны переживать за судьбу своей семьи, находясь на фронте.

Частичная мобилизация прошла в России в период с 21 сентября по 28 октября. Из запаса страны были призваны 300 тысяч военнообязанных граждан.

На встрече обсудили ряд вопросов Фото: telegram-канал Алексея Текслера

Фото: telegram-канал Алексея Текслера