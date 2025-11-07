Логотип РИА URA.RU
Челябинская пенсионерка выиграла в лотерею больше миллиона рублей

07 ноября 2025 в 13:40
Женщина проверила итоги розыгрыша только через три недели (архивное фото)

Женщина проверила итоги розыгрыша только через три недели (архивное фото)

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пенсионерка из Челябинской области Надежда У. выиграла в «Жилищную лотерею» более 1, 6 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». 

«Одним из победителей оказалась уроженка Челябинской области Надежда У. Во втором туре 661-го тиража она выиграла 1 666 667 рублей», — сообщили URA.RU организаторы. 

Женщина купила билеты лотерей в магазине. Проверила их на сайте только через три недели после розыгрыша и не поверила своим глазам. «Позвала племянницу, она сказала, что все верно, я выиграла», — сообщила пенсионерка. 

Сама она по профессии бухгалтер. Сейчас живут в Сочи, по утрам любит ходить на море. Выигрыш победительница думает потратить на помощь близким и купить небольшие подарки родным.

Слесарь механосборочных работ из Челябинской области Дмитрий К. ранее выиграл в лотерею 30 миллионов рублей. На 624-й тираж, посвященный дню рождения «Жилищной лотереи», мужчина взял шесть билетов.

