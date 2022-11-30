В детсады челябинского села отправили 270 кг мяса неизвестного происхождения

Ветврач не проверял мясо, сообщили в Россельхознадзоре Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В три детских сада Варны (Челябинская область) предприниматель отправил 270 кг говядины неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

«Предприниматель, деятельность которого заявлена как оптовая торговля мясом, поставляет продукцию в социальные учреждения региона. В ходе проверок выяснено, что площадка бизнесмена расположена в частном доме. Это означает, что никакое производство по указанному адресу осуществляться не может», — заявили в ведомстве.

Предприниматель приобрел охлажденное мясо у другого производителя. Ветврач из Чесмы оформил по документам купившего говядину предпринимателя, как производителя. Более того, по данным во ФГИС «Меркурий», заморозка и отправка говядины в детсады прошла всего за 11 минут.

Это означает, что ветврач не проверял мясо. Он нарушил требования технического регламента Таможенного союза 021/2011 («О безопасности пищевой продукции») и порядок оформления ветеринарных документов в электронной форме. Ведомством выписано предостережение о недопустимости нарушений.