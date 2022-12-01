Бывший военнопленный: солдаты ВСУ заставляли меня есть георгиевскую ленту

01 декабря 2022 в 22:21 Размер текста - 17 +

Российского пленного заставляли есть ленту Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие ВСУ заставляли пленного луганчанина Дмитрия Иванова есть найденную у него георгиевскую ленту. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам участник события. «Когда я в плен попал, они начали меня обыскивать и нашли георгиевскую ленточку. Мне сказали ее есть, но я ее во рту запрятал, чтобы потом была возможность ее где-то выкинуть. Потом в село привезли — там меня травили собакой и били плеткой. Правда, собака не кусала, а так, легко щипала — она тоже все понимает. А перед тем как погрузить в машину, чтобы везти в СИЗО, ко мне подошел один и ударил автоматом по лбу», — рассказал бывший пленный Дмитрий Иванов. По словам мужчины, выдержать плен ему помогла в первую очередь жизненная закалка: тяжелая жизнь и поездки на заработки научили его не падать духом и выживать в прямом смысле этого слова. Этот опыт пригодился ему и сейчас, на протяжении почти четырех месяцев украинского плена. «В один из дней завели в сарай, посадили на стул и под автоматом приказали на видео сказать: „Слава Украине“ и все остальное. Держали под автоматом, так что пришлось сказать. А когда только взяли в плен, то заставили на камеру обращаться к солдатам, у которых есть семьи и дети, чтобы они бросали оружие, возвращались к ним и не воевали. А мне они говорили, что домой нескоро попаду. Я боялся, что украинцы будут долго держать. Слава Богу мы там все выдержали, отсидели, я на все старался не обращать внимания. Если на все это реагировать, то можно сойти с ума», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащие ВСУ заставляли пленного луганчанина Дмитрия Иванова есть найденную у него георгиевскую ленту. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам участник события. «Когда я в плен попал, они начали меня обыскивать и нашли георгиевскую ленточку. Мне сказали ее есть, но я ее во рту запрятал, чтобы потом была возможность ее где-то выкинуть. Потом в село привезли — там меня травили собакой и били плеткой. Правда, собака не кусала, а так, легко щипала — она тоже все понимает. А перед тем как погрузить в машину, чтобы везти в СИЗО, ко мне подошел один и ударил автоматом по лбу», — рассказал бывший пленный Дмитрий Иванов. По словам мужчины, выдержать плен ему помогла в первую очередь жизненная закалка: тяжелая жизнь и поездки на заработки научили его не падать духом и выживать в прямом смысле этого слова. Этот опыт пригодился ему и сейчас, на протяжении почти четырех месяцев украинского плена. «В один из дней завели в сарай, посадили на стул и под автоматом приказали на видео сказать: „Слава Украине“ и все остальное. Держали под автоматом, так что пришлось сказать. А когда только взяли в плен, то заставили на камеру обращаться к солдатам, у которых есть семьи и дети, чтобы они бросали оружие, возвращались к ним и не воевали. А мне они говорили, что домой нескоро попаду. Я боялся, что украинцы будут долго держать. Слава Богу мы там все выдержали, отсидели, я на все старался не обращать внимания. Если на все это реагировать, то можно сойти с ума», — заключил собеседник агентства.